وظائف خالية بشركة سوبيكو للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة سوبيكو من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، للعمل فورًا بفرع الشركة في التجمع الثالث ميجا مول والاسمرات، برواتب مجزية ومزايا آخرى، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة سوبيكو

مطلوب موظفين امن. مطلوب شيف أجبان. مطلوب موظفين متعدد المهام “كاشير ومنسق ممرات وموظفي استلامات”. مطلوب فنيين صيانة وتبريد.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات لا تقل عن متوسط، وتقديم موقف واضح من التجنيد، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة للموظفين رواتب مجزية حسب الخبرة وأرباح سنوية ويوم أجازة أسبوعية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على وظائف شركة سوبيكو يرجى ملئ استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة سوبيكو” عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والمؤهل وشهادات الخبرة إن وجدت، ثم الحضور للمقابلات الشخصية بالعنوان التالي: فرع سوبيكو الأسمرات – دايموند مول حي الأسمرات شارع أحمد فؤاد نجم المقطم، يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.