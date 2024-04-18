“ضرب نار” عروض كارفور للأجهزة الكهربائية في الويك اند.. عروض وخصومات حصرية حتى 21 أبريل

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثيرين عن أحدث عروض كارفور في الويك أند، حيث تعتبر عروض كارفور من اكبر العروض التي يبحث عنها المصريين، حيث توفر الكثير من الخصومات والتخفيضات على جميع السلع والأجهزة التي تصل إلى 38%، بالإضافة إلى العديد من الهدايا والمفاجئات.

وتطرح كارفور اليوم أحدث عروضها الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية، بخصومات تصل إلى 38% على الشاشات والأجهزة الكهربائية والموبايلات وأجهزة اللاب توب والإلكترونيات، تحت شعار افرش بيتك، وتستمر العروض حتى 21 أبريل 2024.

عروض كارفور في الويك اند حتى 21 أبريل

تتنوع عروض كارفور ومفاجأتها، حيث تقدم أضخم عروضها لشهر أبريل 2024، بخصومات حرق أسعار، لتوفر كافة احتياجات الأسرة المصرية من الأجهزة الكهربائية وتجهيز العرائس، بأفضل الأسعار.

عروض كارفور في الويك اند على الأجهزة الكهربائية حتى 21 أبريل

شاشة تورنيدو 43 بوصة سمارت مقاومة للكسر بسعر 11299 جنية.

شاشة فريش ال جي 65 بوصة سمارت بسعر 29999 جنية.

شاشة فريش 40 بوصة بسعر 8299 جنية.

شاشة سامسونج 58 بوصة سمارت بسعر 23399 جنية.

بوتاجاز يونيون اير 4 شعلة بسعر 4999 جنية.

غسالة ال جي أوتوماتيك 8 كيلو بسعر 28990 جنية.

ثلاجة فريش 471 لتر توفروست بسعر 34499 جنية.

بوتجاز فريش 5 شعلة بسعر 14999 جنية.

سخان مياه غاز من فريش 10 لتر بسعر 4799 جنية.

سخان مياه كهربائي من يونيون اير 30 لتر بسعر 1999 جنية.

مروحة عمودية من تورنيدو بسعر 2230 جنية.

عروض كارفور في الويك اند

تستمر عروض كارفور في جميع فروع كارفور على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الإلكتروني للتسوق من اليوم وحتى 21 أبريل 2024.