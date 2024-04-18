“هتقدمها 60 دقيقة” موعد تغير الساعة ومواقيت الصلاة وتطبيق التوقيت الصيفي 2024.. اعرف هتغير ساعتك امتى

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024، يبحث الكثيرين عن موعد تغير الساعة ومواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، وذلك بالتزامن مع بدء فصل الصيف، واقتراب موعد انتهاء التوقيت الشتوي، والذي استمر العمل به لمدة 6 اشهر، وفي إطار ذلك نقدم على الخليج 365 كل ما يهم متابعينا حول التوقيت الصيفي 2024.

موعد تغير الساعة حسب التوقيت الصيفي 2024

من المقرر أن يتم تغير الساعة، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، على أن يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك في تمام الساعة 12.00 صباحًا يوم الجمعة، لتصبح الساعة 1.00 صباحًا، ويعٌمل بهذا التوقيت مدة 6 اشهر كاملة، ليستمر هذا التوقيت إلى 28 أكتوبر 2024.

وذلك بعدما أصدرت الحكومة بيانًا في أبريل الماضي للعودة للعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي مرة أخرى، بعد أن توقف لمدة 7 سنوات:

وذلك وفقا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على ” اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة”.

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

ومع بدء تطبيق التوقيت الصيفي سيتم تغير مواقيت الصلاة، وذلك بدا من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، لتصبح كالاتي: –

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:51 مساء.

موعد أذان العصر: 4:28 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:36 مساء.

موعد أذان العشاء: 9:02 مساء.

ويمكن معرفة مواقيت الصلاة مع بداية تطبيق التوقيت الصيفي، بإضافة ساعة على كافة مواقيت الصلاة، من فجر الجمعة 26 أبريل.

ويعتبر تاريخ التوقيت الصيفي في مصر معقد، حيث تم استخدامه وإلغاؤه مرات عدة، حيث كانت تعمل به مصر حتى عام 2011، ليتم إلغاؤه، ثم العودة إليه مجدد في عام 2014، ليتم إلغاؤه مره أخرى في عام 2015، وفي 1 مارس 2023، تم العودة إليه مره أخري، ليتم العمل به من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2023، وتوجد أكثر من 85 دولة تطبق التوقيت الصيفي على مستوي العالم، وذلك بهدف توفير الطاقة.