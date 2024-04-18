ما هو عصير اليوزو وكيفية استخدامه؟

الرياض - أميرة القحطاني - بدايات عصير اليوزو متواضعة، حيث انطلقت فاكهة الحمضيات الصغيرة هذه في شرق آسيا، وحتى بضع سنوات مضت، كانت سرًا مفتوحًا في مجال الطهي، اليوم ، تشهد هذه الفاكهة شعبية غير مسبوقة بين مجتمع خبراء الطعام حول العالم، جزء من السبب هو التوفر المتزايد للمنتجات القائمة على اليوزو حول العالم، وكذلك حقيقة أن المتحمسين الآن يجربون زراعة الفاكهة خارج منطقتها الأصلية، ومع ذلك، فإن النكهة المعقدة لهذه الفاكهة والطريقة التي يمكن استخدامها بها لإضفاء نكهة على العديد من الإبداعات هي السبب وراء حصول هذا العصير على مكانته المميزة.

فاكهة اليوزو: التاريخ والأصول

فاكهة اليوزو هي فاكهة حمضية صغيرة صفراء يُقال أنها نشأت في الصين، حيث انتشرت في اليابان وكوريا، يمكن وصف الفاكهة، التي تعد تقاطعًا بين اليوسفي والبابيدا، بأنها ليمونة كبيرة الحجم أو شيء قريب من الجريب فروت، بينما يمكن أن يصل حجم بعضها إلى حجم الجريب فروت، يظل معظمها بحجم كرة الجولف، تشتهر اليوم على نطاق واسع باستخدامها في المطبخ الياباني.

لها قشرة سميكة إلى حد ما تتحول من الأخضر إلى الأصفر عند النضج ولها ملمس غير متساو ، لها قشر صلب وخشنة ولكن معطرة، وهي بعض الصفات التي يأخذها اليوزو من هذه الفاكهة.

يمكن وصف رائحة فاكهة اليوزو بأنها حمضية مع لمسة منعشة من الزهور، إنه لاذع وخفيف وأقل قوة من بعض الفواكه الحمضية الأخرى مثل الجريب فروت، وبصرف النظر عن العصير، تُستخدم الفاكهة لقشرها، نادرًا ما يتم تناول لحم الفاكهة، ويستخدم كل زراعة الفاكهة تقريبًا في أغراض الطهي وكذلك مستحضرات التجميل، وفي حين أن روعة عصير اليوزو قد أبهرت العديد من الطهاة، فإن نكهة اليوزو وعطرها رائحة شائعة أيضًا في كريمات اليد وصابون الاستحمام وبلسم الشفاه.

عندما تقطع فاكهة اليوزو، تبدو جافة تقريبًا ومليئة بالبذور، لا يمكن للمرء أن يتوقع أكثر من ملعقة صغيرة مليئة بعصير اليوزو من ثمرة واحدة، لحسن الحظ ، يتركز الطعم في العصير ولا تحتاج إلى الكثير للاستخدام لمرة واحدة.

كيف تستفيد من عصير اليوزو؟

عصير اليوزو هو سائل أصفر اللون، يكفي منه القليل لإضفاء نكهة مميزة، بسبب كمية العصير القليلة التي يعطيها ثمرة واحدة، يعتبر هذا العصير باهظ الثمن، خاصة خارج المناطق التي يزرع فيها.

ولكن إذا كان لديك زجاجة من عصير اليوزو الطازج وتتساءل عما يمكنك فعله به، فلا تقلق، إنه مكون متعدد الاستخدامات، هناك العديد من الوصفات التي تستخدم في الأصل هذا العصير، لإبراز نكهته الزهرية والحمضية، وهناك أيضًا بعض الوصفات الأخرى التي تستخدم عصير اليوزو كبديل مفضل للمكونات اللاذعة مثل الخل أو عصير الليمون.

إليك بعض الطرق الشائعة لاستخدام عصير اليوزو:

صلصة البونزو: صلصة البونزو هي نوع من الصلصات التي تعتمد على صوص الصويا، وتستخدم بشكل رئيسي في المطبخ الياباني كصلصة أو غموس، يُعتقد أن أصولها تعود إلى الكلمة الهولندية “بونس” والتي تعني اللكمة، تستخدم الوصفة عصير فاكهة اليوزو أو خيارات أخرى من الحمضيات مثل الليمون أو السداتشي.

صلصة البونزو هي نوع من الصلصات التي تعتمد على صوص الصويا، وتستخدم بشكل رئيسي في المطبخ الياباني كصلصة أو غموس، يُعتقد أن أصولها تعود إلى الكلمة الهولندية “بونس” والتي تعني اللكمة، تستخدم الوصفة عصير فاكهة اليوزو أو خيارات أخرى من الحمضيات مثل الليمون أو السداتشي. صلصات السلطة: ابتكر الطهاة وصفات جديدة لصلصات السلطة التي تتضمن عصير اليوزو وتستخدمه مع السلطات المناسبة، للبدء، يمكنك تجربة إضافة القليل من صوص الصويا وزيت الزيتون مع رشة من السكر واستخدام هذا لتتبيل سلطتك المفضلة.

ابتكر الطهاة وصفات جديدة لصلصات السلطة التي تتضمن عصير اليوزو وتستخدمه مع السلطات المناسبة، للبدء، يمكنك تجربة إضافة القليل من صوص الصويا وزيت الزيتون مع رشة من السكر واستخدام هذا لتتبيل سلطتك المفضلة. بديل للخل: يضفي عصير اليوزو نكهة لاذعة مع لمسة من الرائحة الزهرية، لذا ، إذا كنت ترغب في تحسين نكهة طبقك، استبدل الخل بهذا العصير، ابدأ بإضافته ببطء لأن النكهة القوية يمكن أن تطغى على الطعم.

يضفي عصير اليوزو نكهة لاذعة مع لمسة من الرائحة الزهرية، لذا ، إذا كنت ترغب في تحسين نكهة طبقك، استبدل الخل بهذا العصير، ابدأ بإضافته ببطء لأن النكهة القوية يمكن أن تطغى على الطعم. بديل للحمضيات: تميل عصائر الحمضيات مثل البرتقال أو اليوسفي إلى أن تكون أكثر حلاوة من عصير اليوزو، باستخدام عصير اليوزو، يمكنك جعل تتبيلتك أكثر حدة وأطباقك أكثر حيوية.

تميل عصائر الحمضيات مثل البرتقال أو اليوسفي إلى أن تكون أكثر حلاوة من عصير اليوزو، باستخدام عصير اليوزو، يمكنك جعل تتبيلتك أكثر حدة وأطباقك أكثر حيوية. في الكوكتيلات: بدأ عصير اليوزو يظهر في العديد من الكوكتيلات مؤخرًا، يمكنك صنع كوكتيل خاص بك عن طريق إضافة القليل من عصير اليوزو إلى الفودكا أو استخدامه بدلاً من الخيارات الأكثر حمضية.

هذه بعض من استخدامات عصير اليوزو. إذا صادفت ثمرة اليوزو، فيمكن تحويلها إلى مربى، كما تضيف قشور اليوزو المزيد من النكهة إلى السلطات والصلصات.

بالإضافة إلى الطعم، فإن لعصير اليوزو فوائد صحية، فقد أظهرت دراسة نُشرت عام 2016 في مجلة الطب النفسي الاجتماعي أن رائحة هذه الفاكهة يمكن أن تحسن نشاط الجهاز العصبي الباراسمباتي عن طريق تقليل التوتر العاطفي السلبي واضطرابات المزاج لدى النساء أثناء الدورة الشهرية، كما يستخدم الناس في اليابان الفاكهة كإضافة عطرية للمحيط.

أين تشتري عصير اليوزو؟

اليوزو فاكهة يصعب زراعتها حتى في مناطقها الأصلية، حيث تستغرق أشجارها ما يقرب من عقد من الزمان لإنتاج الثمار، ومع ذلك، في محاولة لتسهيل الوصول إلى هذه الفاكهة، بدأ العديد من المزارع في المناطق الدافئة والمناطق ذات الطلب الأعلى، مثل كاليفورنيا، بزراعة اليوزو.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في شراء عصير جاهز للاستخدام، فيمكنك العثور على بائعين عبر الإنترنت، عند القيام بذلك، تأكد من شرائه من مصادر موثوقة بها تقييمات مستخدمين موثوقة وحضورًا عبر الإنترنت مثبتًا، وبدلاً من ذلك، يمكنك البحث عنه في سوق المزارعين المحلي أو الأسواق التي تتعامل بمكونات المطبخ الآسيوي.

عصير اليوزو هو مكون شهير بين الطهاة منذ فترة طويلة، لذلك ربما تكون قد جربته بالفعل. النكهة والغرابة تجعلانه مكونًا مثيرًا للاهتمام للعمل معه. لذلك لا تتردد في تجربته.