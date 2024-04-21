خبز رخيص وفينو أرخص.. تعرف على أسعار الخبز السياحي والفينو الجديدة بعد التخفيض

الرياض - أميرة القحطاني - يبدأ تطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي والفينو اليوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، وذلك بعد انخفاض أسعار الدقيق المستخدم في إنتاجهما، وجاء هذا القرار بعد الاتفاق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس الوزراء والشعبة العامة للمخابز وأصحاب المخابز السياحية، بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتوفير رغيف بسعر عادل.

تفاصيل أسعار الخبز السياحي والفينو الجديدة

الخبز السياحي : 80 جرامًا: 150 قرشًا 40 جرامًا: 75 قرشًا 25 جرامًا: 50 قرشًا

الفيينو : 25 جرامًا: 100 قرشًا 50 جرامًا: 150 قرشًا



أسباب تخفيض الأسعار

يُذكر أن أسعار الدقيق استخراج 72% المستخدم في إنتاج الخبز السياحي والفينو قد شهدت انخفاضًا كبيرًا مؤخرًا، حيث انخفض سعر طن الدقيق من 21 ألفًا و 23 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه حاليًا.

ملاحظات هامة:

تُطبق الأسعار الجديدة على جميع المخابز السياحية في جميع أنحاء الجمهورية.

تتواجد أجهزة رقابية من وزارة التموين لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة.

ينعقد الأمل على أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من الخبز بأسعار مناسبة.