خطوات نظام التحقق من فاتورة فرجت اون لاين ضمن بوابة ناجز

الرياض - أميرة القحطاني - خدمات التحقق من فاتورة ضمن فرجت هي خدمة إستعلامات إلكترونية تأتي ضمن الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل السعودية وهي تسمح بالاطلاع على تفاصيل فاتورة المبالغ المالية المترتبة على المسجونين المتعثرين والتحقق من إصدار الفاتورة بشكل سلس وسهل والتي تتوفر عبر بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية التي تجعل عملية التحقق والبحث أكثر سهولة من خلال إضافة رقم فاتورة سداد الذي يقوم المتبرع بإدخاله.

فرجت

إذا كنت تبحث عن الاستعلام عن فواتير فرجت أينما كنت، فإن منصة أبشر هو منصتك، يمكن الوصول إلى مبادرة فرجت التي يوفرها نظام ابشر وإدخال بعض التفاصيل البسيطة مثل رقم فاتورة فرجت سداد ضمن خدمات التحقق عبر الانترنت مما يختصر الوقت والجهد كل ذلك بضغطة زر، في هذه الفقرات سنذكر الطريقة اللازمة لمعرفة كيف أتحقق من فاتورة فرجت، بالاضافة الى ذكر آليات تسجيل فاتورة في نظام فرجت لأول مرة، أستمروا في القراءة لكي تتعرفوا أكثر على خدمات التحقق الالكترونية.

نظام التحقق من فاتورة فرجت اون لاين

يستطيع أي شخص المساهمة في تسديد فاتورة فرجت لأي مسجون متعثر في السعودية، ولكن من المهم التاكد من صحة بعض الفواتير التي لا نعلم عنها شيئاً وهي خدمة تقدمها وزارة الداخلية السعودية من خلال المديرية العامة للسجون على أن تتّم بإجراءات بسيطة وواضحة وفق التسلسل الآتي:;

زيارة منصة أبشر الإلكترونية تسجيل الدخول إلى حسابك على أبشر افراد. النقر على تبويب “الخدمات الإلكترونية”. اختيار “استعلامات”. اختيار “الخدمات العامة”. اختيار “التحقق من فاتورة ضمن مبادرة فُرِجت”. إدخال رقم فاتورة سداد. إدخال الرمز المرئي النقر على بحث

إضافة فاتور سداد في فرجت

مع دخول أبشر مجالاتً جديداً في الخدمات الإلكترونية، تم إضافة خدمة تسجيل فاتورة(تسجيل مستفيد) مع نظام فرجت أمام المتبرعين ليتم معالجتها وإتاحتها إلى المستخدمين لإمكانية استعراضها وتسديدها بكل سهولة ويسر مع طرق الدفع الآمنة، ولكي تتمكن من إضافة وتسجيل فاتورة معتمدة عبر موقع أبشر الحكومي “absher sa” يجب إتخاذ الخطوات المُبينة.

الذهاب الى منصة أبشر وتسجيل الدخول بحسابك.

اضغط على الخدمات الالكترونية، ثم اختر فرجت

اضغط تسجيل كمستفيد” وإملا النموذج ببياناتك

اكمل التسجيل للاستفادة مباشرة من الخدمة وانقر إرسال

التحقق من فاتورة ضمن مبادرة فرجت من خلال موقع وزارة العدل ناجز

أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من فاتورة فرجت من خلال صفحة ناجز على الموقع، بما يسمح بالتحقق الفوري من الفواتير في أي ومن أي مكان فقط عبر التزويد برقم الفاتورة المطلوب الاستعلام عنها إلكترونياً، وقد أوضحت منصة ناجز جميع الخطوات اللازمة لإمكانية التحقق إلكترونياً لأي فاتورة سداد وجاءت وفق التسلسل التالي:;

تسجيل الدخول على موقع ناجز

أختر جميع الخدمات الإلكترونية

ابحث عن خدمة التحقق من فواتير فرجت ضمن قسم خدمات التحقق

النقر على تقديم طلب جديد

تعبئة بيانات رقم الفاتورة المطلوبة.

تنفيذ خيار التحقق الآلي

النقر على مربع التحقق

وبهذه الخطوات تكون قد أنهيت من الاستعلام عن فاتورة فرجت بشكل صحيح.

خدمات منصة فرجت

يمكن الوصول الى رابط التحقق من فاتورة فرجت على صفحة مبادرة فرجت الإلكترونية هنا، بمجرد فتح الرابط المذكور يمكن وضع رقم فاتورة سداد في الخانات المناسبة وإضافة الرمز المرئي للحصول على نتيجة الفاتورة بشكل سريع وموثوق، من خلال خدمة التحقق تلك يمكن التحقق من مجموعة مزايا عبر منصة فرجت وهي:;

التحقق من فاتورة فرجت

متابعة قيمة الفواتير وتاريخ الإصدار

المتابعة بصفة دورية عن المبالغ المتبقية لفاتورة فرجت.

بذلك نصل الى ختام مقالنا عبر موقع الخليج 365 بعنوان “كيفية التحقق من فاتورة فرجت” والذي استعرضنا من خلاله خطوات التحقق من فواتير ضمن منصة فرجت عبر بوابة أبشر والرابط المتاح للخدمة وكيف اسجل فاتورة في بوابة فرجت بكل سهولة ويسر وكذلك تضمن المقال السابق آليات الاستعلام عن فاتورة فرجت من بوابة ناجز بالخطوات والصور.