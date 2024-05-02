هل يساعد عصير الكرز الحامض في علاج النقرس؟

الرياض - أميرة القحطاني - على مدى عقود، كان الناس يلجأون إلى العلاجات الطبيعية مثل عصير الكرز الحامض لتخفيف الألم – سواء النقرس أو التهاب المفاصل أو حتى آلام العضلات الناجمة عن ممارسة الرياضة، في حين أن معظم الناس يعتبرون هذا الأمر مجرد قصص أو مجرد نسج من الفولكلور، فقد أظهرت الأبحاث التي أجراها العلماء أن عصير الكرز الحامض يحتوي على كمية غنية من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد في تخفيف الألم، وخاصة النقرس، إذًا كيف يعمل عصير الكرز اللاذع ؟ ما الكمية التي يجب أن تستهلكها لعلاج الألم؟ هل هذا يعني أنك لا تحتاج إلى استشارة الطبيب؟ دعونا معرفة ذلك.

عصير الكرز الحامض لمرض النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الالتهابي الذي يحدث عندما يكون هناك ترسب لحمض البوليك في الدم، يترسب حمض اليوريك على شكل بلورات في المفاصل، مما يؤدي إلى التهاب وألم مفاجئ، والمناطق التي يحدث فيها النقرس بشكل شائع هي حول مفاصل الكاحل، وإصبع القدم الكبير، والركبة، ووفقا لمؤسسة التهاب المفاصل، فإن ما يقرب من 6 ملايين رجل أمريكي، فضلا عن 2 مليون امرأة أمريكية، يعانون من هذه الحالة، ويُعزى إلى عصير الكرز الحامض على أنه يمكنه المساعدة في تقليل الألم المرتبط بالنقرس.

وفقا لدراسة أجريت عام 2014 في مجلة الأطعمة الوظيفية، ذكر فريق من الباحثين البريطانيين أن شرب عصير تارت مونتمورنسي ساعد في خفض مستويات حمض اليوريك المنتج للنقرس في الدم ورفع بعض مركبات الأنثوسيانين في مجرى الدم، الأنثوسيانين عبارة عن مضادات أكسدة ليست مسؤولة فقط عن لون الفاكهة ولكن أيضًا لتقليل أي نوع من الالتهابات في الجسم، وهو أمر حيوي في علاج النقرس.

وأشارت أيضًا دراسة نشرها فريق من الباحثين من كلية الطب بجامعة بوسطن في مجلة التهاب المفاصل والروماتيزم إلى أنه عندما تم إعطاء الكرز لـ 633 شخصًا على مدار يومين، كان هناك انخفاض بنسبة 35% تقريبًا في خطر الإصابة بنوبات النقرس مقارنة بمن تناولوا الكرز، عمن لم يتناولونه، وهذا يدل على أنه عندما يتم استهلاك الكرز بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك ككل أو كمستخلص أو مكمل للكرز، سيكون هناك انخفاض في آلام النقرس.

ما هي كمية عصير الكرز الحامض الذي يجب أن تستهلكه لعلاج النقرس؟

في الاجتماع السنوي لعام 2010 للرابطة الأوروبية لمكافحة الروماتيزم ، قدم الباحثون في كلية روبرت وود جونسون الطبية في نيو برونزويك، نيو جيرسي، دراسة بأثر رجعي شملت 24 مريضًا، وكجزء من الدراسة، تم إعطاء كل مريض ملعقة كبيرة من مستخلص الكرز الحامض السائل، وهو ما يعادل 45 إلى 60 حبة كرز، مرتين يوميًا على مدار أربعة أشهر، وفي نهاية الفترة، لوحظ أن هناك انخفاضًا بنسبة 50 بالمائة تقريبًا في حدوث النقرس بين هؤلاء المرضى.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات للتأكد من الوقت المناسب لتناول عصير الكرز الحامض خلال النهار أو ما إذا كان أكثر فائدة عند تناوله مع أو بدون تناول الطعام.

هل يساعد عصير الكرز الحامض لوحده أم يجب عليك استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من النقرس، فمن الحكمة والحكمة دائمًا زيارة الطبيب، سيطرح عليك طبيبك أسئلة حول نمط حياتك واستهلاكك الغذائي والأعراض لإجراء التشخيص، سيُطلب منك أيضًا إجراء فحص دم للتأكد من مستويات حمض اليوريك في الدم في جسمك، بمجرد تشخيص المرض، قد يُطلب منك تعديل نظامك الغذائي وتناول الأدوية واستخدام الكمادات الساخنة والباردة.

إذا طلب منك طبيبك تعديل نظامك الغذائي بشكل صارم، فإن تناول عصير الكرز الحامض وحده لن يساعد في تخفيف الأعراض، الشيء المثالي هو تناول عصير الكرز الحامض يوميًا مع خطة علاجية من طبيبك، وسوف يساعد على تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم والتهاب المفاصل.

هل هناك أي آثار جانبية لاستهلاك عصير الكرز الحامض؟

الكثير من أي شيء سيء. الإفراط في استهلاك عصير الكرز الحامض يمكن أن يسبب الإسهال بسبب انتشار كميات كبيرة من السوربيتول – وهو نوع من كحول السكر والألياف المفرطة. علاوة على ذلك، إذا كان لديك حساسية من عصير الكرز الحامض، فمن المستحسن استشارة الطبيب أولاً.