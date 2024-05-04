عملة ألعاب الواقع الافتراضيّ 5th Scape تتخطى حاجز 5.7  مليون دولار في اكتتابها الجاري حالياً

الرياض - أميرة القحطاني - تسيطر 5th Scape (ذات الرمز 5SCAPE) على أحاديث المستثمرين لأسباب وجيهة، فقد جمَعَ المشروع أكثرَ من 5.7 مليون دولار في اكتتابه الجاري حالياً، ويسعى لبناء عالمٍ لألعاب الواقع الافتراضيّ يمحو الحدود الفاصلة بين الحقيقة والخيال.

مشروع 5th Scape – نظامٌ تقنيٌّ لألعاب الواقع الافتراضي على بلوكتشين إيثيريوم

تُمثل 5th Scape محاولةً واعدةً لبناء أول نظامٍ تقنيّ لامركزيّ لألعاب الواقع الافتراضي (VR)، إلّا أن المشروع يمتدّ أبعد من ذلك ليشمل محطةً لأفلام الواقع الافتراضيّ والتجارب التعليمية إلى جانب المعدّات المتطوّرة الخاصّة به.

وتشمل مكتبة 5th Scape عدّة ألعاب من بينها Cage Conquest التي تتمحور حول القتال ولعبة مغامرة الرماية Archery Master إلى جانب مُحاكي كرة القدم Immersive Kickoff.

بالإضافة لذلك، يقوم فريق المطوّرين -حسب الورقة البيضاء للمشروع- بتصميم عدّة رأسٍ (headset) وكراسٍ مريحةٍ مخصّصةٍ للعب بهدف تعزيز الانغماس في تجربة الواقع الافتراضيّ.

وتمثل 5SCAPE العملة الأساسية للنظام التقنيّ بأكمله، وتخدم كبطاقة عضويةٍ تسمح بالوصول المبكر للألعاب في مرحلتها التجريبية والأحداث الخاصّة بمجتمع المشروع، كما تُشجّع 5th Scape مالكي هذه العملة على الاحتفاظ بها؛ من خلال توفير مكافآتٍ للرهن على المدى الطويل والوصول الدائم لمحتوى المنصّة إلى جانب إمكانية ارتفاع سعرها.

ويمتلك فريق المشروع رؤيا مستقبليةً طموحةً، حيث تشمل خارطة طريقه إطلاق المزيد من الألعاب إضافةً إلى التوافق مع منصّات الميتافيرس الأخرى، ويُمكن أن تصبح 5th Scape عنصراً أساسياً في رسم مستقبل قطاع الواقع الافتراضيّ في حال نجاحها بتحقيق هذه الرؤيا.

اكتتاب عملة 5SCAPE يتجاوز حاجز 5.7 مليون دولار بفضل إقبال المستثمرين حول العالم

يُبدي المستثمرون حول العالم اهتماماً وإقبالاً واضحاً على اكتتاب عملة 5SCAPE الجاري حالياً، ويعتمد هذا البيع المسبق نموذج رفع السعر التدريجيّ الذي تزداد فيه قيمة العملة بالتوازي مع تحقيق أهداف التمويل، وقد حقق هذا النموذج نجاحاً قوياً حتى الآن؛ حيث استطاع جَمع أكثرَ من 5.7 مليون دولار من مختلف أصقاع الكوكب مؤكداً على الشهرة الواسعة التي حققها النظام التقنيّ للواقع الافتراضيّ، وتكشف سجلات النشاطات الحديثة انضمامَ مستثمرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وحتى مالطا إلى هذا المشروع.

ويُحافظ زخم الاكتتاب على شدّته، كما انضمَّ صانع المحتوى على يوتيوب أوسكار راموس (Oscar Ramos) للمعجبين بالمشروع، حيث تحدّث عن الاكتتاب وامتلاكه لكلّ العناصر التي يتم البحث عنها في البيع المسبق لإحدى العملات.

ويمكننا تفهّم هذا الحماس عند الاطلاع على مخططات 5th Scape، حيث يستعد المطوّرون حالياً لإدراج العملة على منصّة -أو منصّات- تداول؛ ما يعني وصول العملة لعددٍ أكبرَ من المستثمرين حول العالم. ويتابع مجتمع الكريبتو اكتتاب 5th Scape بشغفٍ بالغ، إذ تُشير جميع الأدلة إلى قدرته على تحقيق الشهرة كواحدٍ من أفضل إدراجات العملات لهذا العام.

هل تستطيع 5SCAPE أن تصبح أوّل عملةٍ رقميةٍ واسعة التبني في قطاع الواقع الافتراضي؟

لم يُنتج هذا القطاع حتى الآن مشروع كريبتو واسع الانتشار على الرغم من الإمكانيات الكبيرة لتطبيقات الواقع الافتراضي القائم على البلوكتشين، ويمكننا استنتاج ذلك بسهولة من خلال القيمة السوقية للقطاع التي لا تتجاوز 1.5 مليار دولار وحجم التداول -في الـ 24 ساعةً الماضية- الذي يقلّ عن 70 مليون دولار؛ حيث تبلغ القيمة السوقية لأكبر “عملة واقع افتراضيّ” Decentraland (MANA) 926 مليون دولار، ولكنّها تُعتبر مجرَّد ميتافيرس افتراضيّ للّعب على عكس منصة 5th Scape المخصّصة لتجارب الواقع الافتراضيّ المُعتمدة على المعدّات المادّية.

ويدعو غياب المشاريع القوية في هذا المجال للاستغراب؛ نظراً لتوقّعات النموّ الهائلة لقطاع ألعاب الواقع الافتراضي، حيث يتنبّأ باحثو السوق بمعدّل نموّ سنويّ مركّب (CAGR) قدره 22.7% -من اليوم وحتى عام 2030- بالتوازي مع ارتفاع الطلب الكبير على تجارب اللعب الواقعية.

وتُحاول 5th Scape ركوب هذه الموجة واستغلالها من خلال الجمع -لأول مرّة- بين الكريبتو واللامركزية واللعب ضمن الواقع الافتراضيّ، وقد تكون هذه المنصة حلم اللاعبين الذي طالَ انتظاره.

والآن، تتجه جميع الأنظار نحو اكتتاب 5th Scape وإدراجها المُرتقب على منصات التداول، نظراً لإمكانياتها الهائلة وأملاً بتحقيق الوعود التي بدأت معها.

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