الطرح الأوليّ لعملة Wiener AI يجمَع أكثر من 650,000$ خلال أيام، فهل ستكون هذه عملة الميم الواجبُ مراقبتها؟

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد العملة الطريفة Wiener AI هجيناً بين عملات الميم وعملات الذكاء الاصطناعي، وجمع اكتتابها أكثر من 650,000$ خلال أيام من إطلاقه، إذ تتصدّر هذه العملة قطاع الكريبتو بفضل جمعها بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وجاذبية عملات الميم، ما يضمَن بقاءها في طليعة أهمّ ابتكارات قطاع الكريبتو.

ويعمل المشروع على توسيع قاعدته الجماهيرية من خلال تقديم عوائد رهنٍ سخيةٍ بشكلٍ يوميّ، ما يوفر لمالكيها مكاسب دون عناء.

الهدف التمويليّ لاكتتاب Wiener AI غير معلن، ومن المتوقع أن ينتهي قريباً

يشهد اكتتاب عملة Wiener AI (ذات الرمز WAI) إقبالاً استثنائياً مكّنه من جمع 650,000$ حتى الآن، ورغم عدم تحديد الهدف التمويليّ الأعلى للاكتتاب، إلا أن الورقة البيضاء للمشروع تذكر تخصيص 30% من معروض عملة WAI -البالغ 69 مليار عملةٍ- لمرحلة الاكتتاب.

كذلك تم تخصيص 20% لمكافآت الرهن، و20% لمكافآت المجتمع، و10% تحت بند السيولة اللازمة لإدراج العملة على منصات التداول، و20% لنشاطات التسويق.

ولا شك أن البداية الناجحة لهذه العملة تدل على تمتعها بمستقبلٍ مشرق، كما أنها تعكس أيضاً التوجهات الجديدة لمستثمري الكريبتو، وتضيف أبعاداً جديدةً للتسويق في هذا القطاع.

تقنية ثورية على هيئة عملة ميم: مستقبل التسويق في قطاع الكريبتو

يدعو المشروع “جيش النقانق” (Sausage Army) لمساعدته في أن يصبح أفضل العملات المستوحاة من الكلاب، حيث يستخدم أحدث نهج لإدارة المجتمع المعاصر.

ويلبي هذا النهج احتياجات جمهورين مختلفين في آنٍ واحد من خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة وطرافة عملات الميم، حيث تجذب هذه العملة المتداولين المغامرين الباحثين عن الإثارة، إضافةً إلى المتداولين التقليديين المتعطّشين للربح والباحثين عن القيمة.

جديرٌ بالذكر أن عملة Wiener AI ليست أول من قام بهذه الحركة الجريئة، فمؤخراً شهدت كلٌّ من عملتي Meme AI وScotty the AI نجاحاً هائلاً في هذا المجال، إذ تحتل عملة Meme AI مكانها بين العملات الرائجة على موقع CoinMarketCap بشكلٍ متكرّر، فيما ارتفع سعر عملة Scotty the AI بنسبةٍ تتجاوز 100% إثرَ انتهاء اكتتابها.

مع ذلك، تتميز عملة Wiener AI عن سابقاتها بعدة نواحٍ أولها اسمها الطريف وطريقة التسويق التي تجسّد جوهر عملات الميم، كما تقدم ابتكاراتٍ تقنيةً تضمن إمكانية تحديثها باستمرار وتمتعها بقدرات نموذجية. وأخيراً، لا ننسى مكافآت الرهن التي تؤهلها لتحقيق نجاح مستدام وتساعد على تعويض التقلبات السعرية التي تمرّ بها جميع عملات الميم.

مكافآت الرهن اليومية: ضجّة وصلت حدّ الهوس

من المؤكد أن آلية رهن عملات Wiener AI ستجذب جمهوراً كبيراً، حيث تقاربُ نسبة عوائد الرهن 1,400%، وسيتم إلغاء الحجز عن العملات المرهونة على مدار عامين، ما قد يمكّن عملة WAI من تصدّر عملات الميم المستوحاة من الكلاب.

تجب الإشارة إلى أن مكافآت الرهن الكبيرة متاحةٌ فقط لأوائل المستثمرين، حيث تنخفض نسبة هذه العوائد تدريجياً مع زيادة عدد العملات المرهونة، الأمرُ الذي خلق إحساساً بالخوف من تضييع الفرصة وأدى إلى تهافت المستثمرين على اكتتاب عملة Wiener AI، لا سيّما أن هذا الاكتتاب يتبع نظام تسعير متزايد تدريجياً، حيث يرتفع السعر في كلِّ مرحلةٍ جديدة منه؛ وبالتالي سيتمكن أوائل المستثمرين من تحقيق أعلى المكاسب.

يبلغ سعر عملة WAI حالياً 0.000702$، إلا أن هذا السعر سيرتفع خلال أقلَّ من يومين أو عند جمع مبلغ 950,000$، ويمكنكم البقاء على اطلاع بآخر المستجدات من خلال متابعة حساب المشروع على منصة X (تويتر سابقاً) أو الانضمام إلى قناته على تيليجرام.

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