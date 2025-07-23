مأساة.. وفاة طفل بصعق كهربائي في مسبح المنزل ووالده يروي اللحظات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في واقعة حزينة هزت المجتمع، توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات نتيجة صعق كهربائي أثناء لعبه في مسبح منزل أسرته. الحادث وقع في إحدى المناطق السكنية، حيث لقي الطفل مصرعه على الفور بعد ملامسة تيار كهربائي تسرب إلى مياه المسبح، وسط ذهول وحزن أسرته، عبر موقع الخليج 365.

والد الطفل يروي اللحظات الصادمة

روى والد الطفل تفاصيل اللحظات المؤلمة، مشيرًا إلى أن ابنه كان يلعب في المسبح كعادته اليومية، قبل أن يسمع صرخة مدوية، ليتبين بعدها أن الصغير قد تعرض لصعقة كهربائية قوية. وأضاف أن محاولات إنقاذه كانت سريعة، وتم استدعاء فرق الإسعاف فورًا، لكنها وصلت بعد أن فارق الطفل الحياة. وأكد الأب أن التحقيقات الأولية أشارت إلى تسرب كهربائي من أحد الأسلاك المتصلة بمضخة المياه الخاصة بالمسبح.

دعوات للتحقيق والوقاية من حوادث المسابح المنزلية

طالبت الأسرة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في الحادث، خاصة بعد اكتشاف أن أعمال الصيانة للمسبح لم تتم منذ فترة طويلة. كما دعا مختصون في السلامة المنزلية إلى ضرورة مراجعة أنظمة الكهرباء في المسابح بشكل دوري، واستخدام أجهزة فصل التيار التلقائي (القواطع الذكية) لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة. وأكدوا أن الأطفال أكثر عرضة لهذه المخاطر في غياب إجراءات الأمان المناسبة.