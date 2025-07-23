مواطن يتبرع بجزء من كبده لإنقاذ طفلة عمرها 15 شهرًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في موقف إنساني نبيل، قام مواطن بالتبرع بجزء من كبده لإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 15 شهرًا، كانت تعاني من فشل كبدي حاد تطلب تدخلاً عاجلًا. وأكدت مصادر طبية أن العملية تمت بنجاح كبير في أحد المستشفيات المتخصصة، وسط إشادة كبيرة من الطاقم الطبي، وعائلة الطفلة التي عبّرت عن امتنانها العميق لهذا التصرف البطولي، عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل عملية التبرع وجراحة الزراعة

أوضحت الطواقم الطبية أن الطفلة كانت بحاجة ماسة لزراعة كبد بعد تدهور حالتها الصحية بشكل سريع، ما دفع الفريق الطبي إلى إدراجها في قائمة الحالات العاجلة. وبفضل تبرع المواطن المطابق للمعايير الصحية، تم إجراء العملية الدقيقة التي استغرقت عدة ساعات بمشاركة فريق من الجراحين المتخصصين. وبيّن الأطباء أن الجزء المزروع بدأ أداء وظائفه الحيوية بشكل مستقر بعد العملية، ما يعطي أملًا كبيرًا في تعافي الطفلة تدريجيًا.

إشادة مجتمعية ودعوات لتوسيع ثقافة التبرع بالأعضاء

لاقى الموقف تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المواطنون على شجاعة المتبرع، واعتبروه نموذجًا مشرفًا للتكافل الإنساني. ودعا مختصون إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بين المواطنين، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في إنقاذ أرواح لا تُقدّر بثمن، خاصة للأطفال والمرضى المصابين بفشل الأعضاء الحيوية. وأشارت وزارة الصحة إلى استمرار برامج التوعية والدعم لتشجيع المجتمع على الإسهام في هذه المبادرات الإنسانية.