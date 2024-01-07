«الطيران المدني»: لا يوجد لدى الناقلات الوطنية طائرات متأثرة بخلل «ماكس 737-9» الفني

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، أنه لا يوجد لدى الشركات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة أي من الطائرات المتأثرة بالخلل الفني الذي تعرضت له طائرة «بوينغ ماكس 737-9» التابعة لإحدى الشركات الأميركية.

جاء ذلك في بيان من «الهيئة»، اليوم، رداً على واقعة «بوينغ ماكس 737-9» لإحدى الشركات الأميركية مؤخراً والتي قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إيقاف عدد منها عن الطيران لحين القيام بالفحوص المطلوبة.

وأوضحت «الهيئة» أنه تم التحقق من السجلات بخصوص هذا الطراز وإصدارات وتوجيهات إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة التحديثات بهذا الخصوص بشكل مستمر.