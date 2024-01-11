وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضتين بالسرطان وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - نعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مريضتين بالسرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، واللتان كانتا تعانيان من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان، وتقدمت إلى ذوي المريضتين بخالص التعازي.