وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضتين بالسرطان وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - نعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مريضتين بالسرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، واللتان كانتا تعانيان من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان، وتقدمت إلى ذوي المريضتين بخالص التعازي.
ابوظبي - سيف اليزيد - نعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مريضتين بالسرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، واللتان كانتا تعانيان من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان، وتقدمت إلى ذوي المريضتين بخالص التعازي.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية