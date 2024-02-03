الامارات | الحرس الوطني ينجح بإنقاذ شخصين كانا مفقودين في البحر إثرغرق قاربهما

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني ينجح بإنقاذ شخصين كانا مفقودين في البحر إثرغرق قاربهما والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ الحرس الوطني متمثلاً في المركز الوطني للبحث والانقاذ ومجموعة حرس السواحل/ السرب الثالث وبالتنسيق مع جناح الجو التابع لوزارة الداخلية مهمة بحث وإنقاذ لشخصين في العقد الثالث من العمر من الجنسية الآسيوية كانا مفقودين في البحر إثر غرق قاربهم بسبب تقلب الأحوال الجوية.
وبتوحيد الإمكانيات وتنسيق الجهود تمكنت فرق البحث والإنقاذ رغم الظروف الجوية من تحديد موقع الشخصين اللذان كانا يعانيان من تعب وإرهاق شديدين، وتم إخلاؤهما عبر الطائرة التابعة لوزارة الداخلية إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App