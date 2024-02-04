الامارات | "طرق دبي" توقع مع "شمال القابضة" اتفاقية تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية لـ"دبي هاربر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقعت هيئة الطرق والمواصلات، اتفاقية مع (شمال القابضة)، شركة استثمارية رائدة تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والتجارب والأصول الاستثنائية، تقوم بموجبها الهيئة بتنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لدبي هاربر، تشمل إنشاء جسر بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 1500 متر، يمتد من شارع الشيخ زايد حتى منطقة دبي هاربر، التي تعد واجهة بحرية استثنائية تضم أكبر مراسي لليخوت في منطقة الشرق الأوسط.

وعبر المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، عن سروره بتوقيع الاتفاقية مع شركة (شمال القابضة)، لتنفيذ مشروع توفير مدخل ومخرج مباشر لـ (دبي هاربر) لتسهيل وصول السكان والزوار للمنطقة.

وقال الطاير: سيتم تنفيذ جسر بطول 1500 متر، بسعة مسارين في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 6000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويمتد الجسر من التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد (بالقرب من الجامعة الامريكية بدبي)، مروراً بتقاطع شارع النسيم مع شارع الفلك، ويمر فوق تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصولاً لشارع دبي هاربر.

وأضاف: يتضمن المشروع أيضاً تنفيذ أعمال تطوير وتحسينات سطحية على أربع تقاطعات ممتدة على طول الجسر، هي التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد، وتقاطع شارع الفلك مع شارع النسيم، وتقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع شارع النسيم، وشارع دبي هاربر، وسيسهم المشروع عند اكتماله في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر، عبدالله بن حبتور: "يسعدنا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعد نقطة تحول رئيسة لاستكمال تطوير منطقة دبي هاربر، بما يتماشى مع خططنا وتطلعاتنا لتقديم الأفضل من حيث جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار في مجتمعاتنا المتكاملة. سيوفر الجسر عند اكتماله، حركة مرورية حرة من وإلى منطقة دبي هاربر، التي تحتل موقعاً استثنائياً على الواجهة البحرية الخلابة لإمارة دبي. يأتي هذا المشروع كجزء من التزامنا باستمرار تنفيذ خططنا التطويرية الحالية والمستقبلية لإنشاء مجتمعات سكنية وسياحية استثنائية بما يتوائم مع خطط التطوير الحضري والعمراني لإمارة دبي وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة، كما نثمن الدعم اللامحدود والتعاون من قبل هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق التطلعات المستقبلية لإمارة دبي في مشاريعنا كافة."

تجدر الإشارة إلى أن دبي هاربر ينفرد بموقعه المتميز بين جزيرتي "بلوواترز" و"نخلة جميرا"، وعلى مقربة من أشهر معالم دبي كبرج العرب وإكسبو دبي، ويحتضن العديد من خيارات المعيشة والتسوق والترفيه. ويحتضن دبي هاربر أيضاً سكاي دايف دبي الذي يحتوي على مدرج إقلاع بطول 770 متر، يمتد على مسافة 550 متراً داخل مياه الخليج العربي.