الامارات | «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» يبحث تعزيز دور الشباب في التنمية المستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القمة العالمية للحكومات 2024، التي تُعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، فعاليات النسخة الثالثة من «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي.

ويُشارك في «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي، وما يزيد على 32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين.

وستعرض هذه النسخة مجموعة من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي المعنية بالتمكين وبناء القدرات وصقل المهارات، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي، كما يناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.

وتسلط النسخة الثالثة من الاجتماع الضوء على قيم التلاحم المجتمعي، الذي يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمعات قوية ومستدامة من خلال إشراك الشباب في الجهود الرامية لتعزيز القواسم المشتركة بين مكونات المجتمع، المرتبطة بالهوية واللغة والتراث الثقافي.

تعزيز تنافسية الشباب

وفي هذا الإطار، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ونائب رئيس مركز الشباب العربي: «سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة العربية لدعم المبادرات المعنية بتعزيز تنافسية الشباب والاحتفاء بقدراتهم والاستثمار في طاقاتهم، من أجل تقديم صورة أفضل عن الإنسان العربي إلى العالم، وإبراز النسيج الطيب للمجتمعات العربية».

وأضاف: «أصبح الاجتماع العربي ملتقى سنوياً وفرصة لتبادل التجارب والخبرات التي يتطلع إليها الشباب، لتعزيز ارتباطهم باللغة العربية والهوية وقيم المواطنة الصالحة، باعتبارهم المورد الحيوي والمبدع والقادر على دفع عملية التنمية والتطور، إضافة إلى ذلك يمنح الاجتماع الشباب وصناع القرار، الفرصة لاستشراف ملامح مستقبل العمل الحكومي من خلال نقاشات القمة العالمية للحكومات، والتي تشهد مشاركة فاعلة لوزراء الشباب العرب ونخبة من القيادات الشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي».

رؤية مشتركة

ويشهد الاجتماع انعقاد جلسة وزارية تحت عنوان «رؤية مشتركة.. هدف مشترك»، بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمشاركة مجموعة من القيادات الشابة، وحضور وزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان النيادي، ووزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية، الدكتور أشرف صبحي، ووزير الشباب في الأردن،

محمد النابلسي، ووزير الشباب والرياضة في العراق، أحمد قاسم، ووزير شؤون الشباب في مملكة البحرين، روان بنت نجيب التوفيقي، ووزير الشباب والرياضة في تونس، كمال دقيش، ووزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، أحمد سيد أحمد، ووزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، فتح الله عبداللطيف الزني، ووزير الشباب والرياضة في لبنان، الدكتور جورج كلاس، ووزير الشباب والرياضة في الصومال، محمود بري، ووزيرة الشباب والثقافة في جيبوتي، هيبو مؤمن عسوي.

كما يشهد الاجتماع أيضاً مشاركة نائب وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، بدر القاضي، والأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين، أيمن توفيق المؤيد، ومدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ونائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الكويت، مشعل السبيعي، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر، الدكتورة رشا راغب، ومدير مكتب وزير الشباب والرياضة والفنون والثقافة في جزر القمر، ابن علي يزيد، ومدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية في المغرب، محمد أوزيان.

راشد بن حميد النعيمي:

• سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة، لدعم مبادرات تعزيز تنافسية الشباب العربي وقدراتهم.

• استعراض مبادرات وتجارب ودراسات شبابية معنية بالتمكين.

• الاجتماع ملتقى سنوي وفرصة لتبادل التجارب والخبرات.

مبادرات نوعية

ويتضمن الاجتماع جدولاً حافلاً بالجلسات النقاشية والعروض الشاملة التي تقدمها مؤسسات عربية متخصصة في العمل الشبابي من 20 دولة عربية، حيث تسلط الضوء على العديد من القضايا والموضوعات النقاشية.