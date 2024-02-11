المدارس الخاصة بدبي غير ملزمة بالإغلاق يوم غد

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية جميع مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة والجامعات الدولية بدبي إلى اتباع المرونة في الدوام المدرسي يوم غد الاثنين بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.

ووجهت هيئة المعرفة مدراء المدارس الخاصة على اختلاف مناهجها ومدراء الجامعات إلى تلبية احتياجات أولياء الأمور والكوادر التعليمية والطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وإتاحة خيار التعليم عن بُعد، راجين للجميع السلامة، من دون إلزام أي مدرسة أو جامعة بضرورة الإغلاق.

يأتي ذلك بعد التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم، بأن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية في الدولة عن بُعد مراعاةً للحالة الجوية، علماً أن عمل موظفي الحكومة الاتحادية سيكون عن بعد أيضاً، باستثناء الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.