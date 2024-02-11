محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي بدبي في 2026 وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

بذلك، تصبح دبي أول مدينة في العالم توفر خدمة النقل الجوي التجاري عبر التاكسي الجوي الكهربائي في المناطق الحضرية من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي.

وأضاف المكتب "تم توقيع الاتفاقية بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع كل من الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، وهيئة دبي للطيران المدني (DCAA)، وشركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية (Skyports Infrastructure) لتطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة جوبي للطيران الأميركية (Joby Aviation) المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي".

تشمل المرحلة الأولى من تشغيل خدمة التاكسي الجوي أربعة مواقع، هي: موقع بالقرب من مطار دبي الدولي، وموقع في وسط المدينة (منطقة داون تاون)، وموقع في دبي مارينا، وموقع في نخلة جميرا. وتختصر الخدمة مدة الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا لقرابة 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة.