محمد بن راشد يبحث مع مديرة صندوق النقد الدولي الأوضاع الاقتصادية العالمية ودور الاقتصاد الإماراتي في دعم بيئة الأعمال الدولية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، معالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي العالمي، والعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، ودور الاقتصاد الإماراتي المتنوع والمتنامي في دعم بيئة الأعمال الدولية، انطلاقاً من كونه نموذجاً فريداً في التطور والاستدامة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، مواصلة القمة العالمية للحكومات لدورها المهم في استشراف حكومات المستقبل، ودعم بناء اقتصاد عالمي مستدام، وذلك من خلال مشاركة العديد من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر والمنظمات الدولية في أعمالها، لافتاً سموه إلى أن جلسات القمة ومخرجاتها تساهم بشكل فاعل في ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين دول العالم، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بما يساهم في تحقيق الازدهار والرفاه لدول العالم.

من جهتها، أثنت معالي كريستالينا جورجيفا على جهود دولة الإمارات في دعم بيئة الأعمال والاقتصاد العالمي، مشيدة بأداء الاقتصاد الإماراتي وتطوره المستمر. وثمنت معاليها الجهود الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات عبر منصة القمة العالمية للحكومات التي تجمع صناع قرار وخبراء عالميين ومختصين في شتى المجالات، حيث توفر لهم بيئة محفزة للحوار الهادف والبناء وتبادل الرؤى والأفكار والتجارب الملهمة، من أجل الخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية تعود نتائجها بالنفع على البشرية جمعاء.

وأكدت معاليها تطلع صندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع دولة الإمارات التي تقدم نموذجاً اقتصادياً ملهماً يحتذى به.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد، في نسختها الحالية، حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.