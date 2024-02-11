وزراء من حكومة الإمارات يبحثون مع كلاوس شواب الفرص الاقتصادية الواعدة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

عقد مجموعة من وزراء حكومة دولة الإمارات، لقاء مع البروفيسور كلاوس شواب المؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، وشهد اللقاء الذي حضره معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان تأثير التحولات التكنولوجية المتسارعة على تقديم مجموعة متنوعة من الفرص الاقتصادية الواعدة التي يمكن توظيفها لتحقيق التطلعات العالمية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والحكومية والاجتماعية من خلال تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود والرؤى المستقبلية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وللوصول إلى صيغ مشتركة تساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القمة العالمية للحكومات والمنتدى الاقتصادي العالمي، من أجل ترسيخ الحوار العالمي وتقديم أفكار ومبادرات يمكنها تطوير العمل المؤسسي بما ينعكس بصورة إيجابية على خطط التنمية ونمو الاقتصادات العالمية، حيث تعتبر القمة والمنتدى منصتين رائدتين في توفير فرص الحوار والتبادل المعرفي بين صناع القرار والخبراء والمفكرين والمبتكرين حول القضايا والتحديات والفرص المستقبلية التي تواجه العالم.

اتفاقيات الشراكة

تطرق الجانبان إلى اتفاقيات الشراكة التي وقعتها دولة الإمارات مع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك في العديد من القطاعات والمجالات الاستراتيجية بما يشكّل استمراراً للتعاون الإيجابي بين الطرفين على مدار أكثر من عشرين عاماً، حيث تغطي الاتفاقيات مجموعة من المجالات الحيوية من بينها مجالس المستقبل العالمية، والتجارة، وذلك بهدف تعزيز العمل في هذه القطاعات عبر طرح رؤى مبتكرة تناسب المتغيرات التي تشهدها المرحلة الراهنة.

نظرة عامة

خلال الاجتماع، قدم البروفيسور كلاوس شواب نظرة عامة عن نتائج قمة دافوس 2024 والأولويات المستقبلية للمنتدى، بهدف إتاحة الفرصة لتبادل الآراء والأفكار حول كيفية تعزيز التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي ودولة الإمارات لتحقيق التحولات الرئيسية في مجالات متعددة.

وأشاد شواب بدور دولة الإمارات في دعم المبادرات والمشاريع العالمية التي تهدف إلى تحسين حياة الشعوب وتعزيز السلام والتعايش والتعددية. وأعرب عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين القمة العالمية للحكومات والمنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكداً حرصه على تطويرها وتعميقها في المستقبل.