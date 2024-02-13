اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد: نرحب بجمهورية الهند الصديقة ضيف شرف القمة العالمية للحكومات

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بجمهورية الهند الصديقة ضيف شرف القمة العالمية للحكومات.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نرحب بجمهورية الهند الصديقة ضيف شرف القمة العالمية للحكومات، وأهلاً بضيف البلاد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي ... تجمعنا علاقة صداقة تاريخيّة مع الهند، وتمثل هذه العلاقة نموذجاً يحتذى في التعاون الدولي … القمة العالمية للحكومات تمثل اليوم منصة لاستعراض التجارب الحكومية والمبادرات التنموية واستشراف مستقبل الحكومات وسعداء بأن تكون الهند حاضرة في هذا الملتقى الدولي الكبير لاستعراض مبادراتها ومشاريعها في مختلف القطاعات».

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا