«شرطة أبوظبي» تعزز وعي مستخدمي «الدراجات النارية والكهربائية والهوائية» بالقيادة الآمنة ميدانياً

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لـ«شرطة أبوظبي»، حملة ميدانية حول القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات على مستوى إمارة أبوظبي، ركزت على تعزيز الوعي المروري حول إجراءات السلامة الضرورية لاستخدام الدراجات بأنواعها كافة النارية والكهربائية والهوائية.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن التوعية تأتي ضمن حملة وزارة الداخلية الفصلية الأولى لعام 2024 على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان «القيادة الآمنة لسائقي الدراجات». وأكد أهمية الالتزام باشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية «السكوتر» المصرح باستخدامها وغير المصرح بها، مشيراً إلى أن المصرح باستخدامها في أبوظبي «السكوتر»، سواء اليدوي أوالكهربائي، أما المحظورة، فهي الدراجات الكهربائية ذات المقعد. ولفت إلى أهمية تعزيز الوعي المروري لهذه الفئة المستهدفة، من خلال التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات الداخلية والخارجية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة. وحث على ضرورة تخفيف سرعة قيادة الدراجة في المناطق المزدحمة وقيادتها في المسارات المسموح بها، بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية، والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.

6 إرشادات لمستخدمي الدراجات الكهربائية

دعت «شرطة أبوظبي» الجمهور للالتزام بإرشادات القيادة الآمنة للدراجات الكهربائية من خلال 6 قواعد مهمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، من خلال ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء، واستخدام المسارات المخصصة للدراجات في حركة السير نفسها، والالتزام بحدود السرعة المحددة، وتفادى حمل راكب أو أي أوزان ثقيلة قد تفقد توازنهم، وعدم استخدام السماعات الثنائية واحترام إشارات وقواعد المرور.

... و5 قواعد لمستخدمي الدراجات الهوائية

تدعو «شرطة أبوظبي» السائقين إلى اتباع 5 قواعد مهمة من أجل سلامة مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية، وهي عدم قيادة الدراجات عكس اتجاه سير المركبات، وتجنب استخدام الدراجات في الأماكن المخصصة لرياضة المشي والجري والحذر من الإمساك بالمركبات عند القيادة، ويجب أن لا يعبر مستخدم الدراجة الهوائية والكهربائية الطريق راكباً فوق دراجته، وتفادى استخدام الدراجة على الطرق التي تتجاوز سرعتها 60 كم / الساعة.

مواصفات دقيقة للدراجات الهوائية والكهربائية المصرح باستخدامها

بثت «شرطة أبوظبي» فيديو يوضح للجمهور الدراجات الهوائية والكهربائية «السكوتر» المصرح باستخدامها وغير المصرح بها، وذلك بالتعاون مع مركز النقل المتكامل.

وأوضحت، أن المصرح باستخدامها في أبوظبي، هما نوعان: الدراجات الهوائية و«السكوتر» اليدوي والكهربائي، فيما أكدت أن الدراجات الكهربائية ذات المقعد الواحد، والتي شهدت انتشاراً واسعاً في شوارع الإمارة فهي محظورة.

وحددت اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الإمارة، مواصفات الدراجات الهوائية بأنها التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، فيما «السكوتر» الكهربائي، هي مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف ولا يوجد بها مقعد.

توزيع كتيبات وعرض أفلام توعية رقمية لتعزيز السلامة

تضمنت الحملة توزيع كتيبات توعية على سائقي الدراجات النارية ومستخدمي «السكوترات» والمرتادين وأسرهم في المناطق الرملية تتضمن «باركود» يتم مسحه عن طريق كاميرا الهاتف المتحرك ويتحول إلى فيديو توعوي يحث السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور حول السلامة المرورية وعرض أفلام توعية رقمية مرورية.

واشتملت الحملة على توزيع هدايا تضمنت لباس السلامة، متضمناً «الخوذة والفسفوري وواقي اليدين والأرجل»، وتوعية مستخدمي الدراجات الكهربائية بضرورة قيادتها في الأماكن المسموح بها، والالتزام بارتداء اللبس الواقي وتوزيع بعض الهدايا عليهم، مثل «الخوذة واقي اليدين واللبس الفسفوري» وتوزيع كتيبات توعية بعنوان «نصح وإرشاد».

وعززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني التوعية بالوقاية من الإصابات في حال عدم الالتزام بارتداء اللبس الواقي وتقديم إرشادات ونصائح حول الإسعافات الأولية، وتوزيع معدات الإسعافات الأولية توضح كيفية استخدام الإسعافات في الحالات المختلفة.

وشارك في الحملة الميدانية بمدينة العين أعضاء منظومة «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية وأقسام الضبط المروري ومباحث المرور وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

سلامة مستخدمي الدراجات الرملية

دعت «شرطة أبوظبي» للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات الرملية، حيث بينت أن إجراءات السلامة للدراجة تشمل: التأكد من صلاحية الأضواء الأمامية والخلفية، وضع ملصقات عاكسة للضوء ذات اللون الفسفوري، التأكد من سلامة الإطارات وضغط الهواء، وعدم إحداث أي تعديل على الدراجات ينجم عنها زيادة في السرعة أو إصدار ضجيج. أما إجراءات السلامة الشخصية، فتشمل ارتداء الملابس المخصصة لركوب الدراجات، عدم اصطحاب مرافق خلف السائق عند القيادة، اختبار الدراجة التي تناسب قدرات السائق البدنية، استخدام حزام الأمان في الدراجات ذات الأكثر من راكب، ارتداء الخوذة الجيدة للحماية من إصابات الرأس، عدم أداء حركات استعراضية والقيادة بسرعة، التوقف عن القيادة عند الشعور بالتعب.

وأوضحت أن الأماكن المسموح فيها قيادة الدراجات الرملية هي المناطق الصحراوية والرملية، والحلبات والنوادي المخصصة لقيادة الدراجات الرملية، أما الأماكن غير المسموح بها، فهي الأحياء السكنية والطرق العامة، والمناطق الصناعية والعسكرية.

غرامة مالية

حذّرت من قيادة الدراجات الترفيهية الرملية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الشوارع العامة، مشيرة إلى أن أي مخالف سيتعرض لغرامة مالية تصل إلى 3000 درهم، مع حجز الدراجة لمدة 90 يوماً، وفقاً للقرار الوزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في المادة رقم (92).