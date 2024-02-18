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الامارات | تأجيل تطبيق قرار أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تطبيق قرار أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.

كما كلف المجلس وزارة الاقتصاد بالعمل الفوري مع الدوائر الاقتصادية كافة لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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