«صحة» تحدّث خدمات الحوادث والطوارئ في «خليفة الطبية» و«توام»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية - «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن تحديث خدمات قسم الحوادث والطوارئ لدى مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى توام ضمن سياق التزامها بمواءمة منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي مع المعايير العالمية.

وتقدّم خدمات الطوارئ المطورة، والتي تشمل أقسام طوارئ مجددّة ضمن المستشفيين، رعاية طبية على مدار الساعة لحالات الإصابات والأمراض التي تتطلب عناية طبية فورية. توفر خدمات الطوارئ المحدّثة الرعاية الأفضل وتقلل فترات الانتظار وتؤمن بيئة مريحة للمرضى وعائلاتهم.

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»: «يسعدنا الإعلان عن تنفيذ تحديثات لدى مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى توام، المؤسستان الرائدتان ضمن شبكة»صحة«. تتماشى هذه التحديثات مع خططنا الاستراتيجية الطموحة للارتقاء بخدمات الطوارئ التي تقدمها كلتا المنشأتين، وتماشياً مع رؤية ‘بيورهيلث’، تلتزم ‘صحة’ بدعم جهود دولة الإمارات للارتقاء بخيارات الرعاية الصحية لسكان الدولة. وتشكّل توسعة أقسام الطوارئ لدينا جزءاً من جهودنا المستمرة لرفع القدرة الاستيعابية وتحسين الجودة.»

وقال الدكتور كينيث تشارلز ديتريش، رئيس قسم الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «يظل مقدمو الرعاية لدينا جاهزين على مدار الساعة طوال أيام السنة لعلاج المرضى المصابين بأمراض وجروح وحالات خطيرة أو تهدد الحياة. ويخدم أطباء الطوارئ لدى مدينة الشيخ خليفة الطبية ما يفوق 140 ألف مريض في أقسام رعاية الطوارئ سنوياً، كما خصصنا كذلك منطقة لتسريع رعاية المرضى المصابين بحالات أقل خطورة».

من جانبه، قال الدكتور سلطان الكرم، المدير التنفيذي لقطاع العين في «صحة»: «أصبح قسم الحوادث والطوارئ منارة للتميز في خدمات الطوارئ. ويؤكد هذا التحديث على التزام»صحة« بتوسيع القدرة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات، بما يضمن حصول سكان العين على أفضل رعاية متاحة اليوم وفي المستقبل.»

ويعد قسم الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية أحد أكبر أقسام الطوارئ في دولة الإمارات، حيث تبلغ مساحته 5.000 متر مربع، ويديره فريق يتمتع بخبرة واسعة مكوّن من 50 طبيب طوارئ معتمداً، و120 ممرضاً قانونياً متخصصاً، إلى جانب المتخصصين في الرعاية الصحية المساعدة، ويضم 78 غرفة فردية لتقديم خدمات الرعاية الطارئة للبالغين والأطفال والرضع، مع قسم طوارئ مخصص للأطفال.

ويضم حالياً قسم الحوادث والطوارئ في مستشفى توام منطقة انتظار للمرضى يمكنها استيعاب 78 مريضاً. وتشمل التحديثات 4 مناطق استقبال جديدة، ومكتباً للمستشار المالي، ومكتب فرز تمريضي، و5 غرف فرز، و11 غرفة أساسية لفحص المرضى. كما تتضمن التوسعة غرفة عزل ذات ضغط سلبي وغرفة فحص مخصصة لعمليات الأنف والأذن والحنجرة والعيون.