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الامارات | رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بحلول رمضان مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة

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وام - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وفخامة شوكت مير ضيايف، رئيس جمهوية أوزبكستان.
وأعرب سموه والقادة عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم للجميع بحلول الشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر رحمة وبركة ويديم الرخاء والازدهار على شعوبهم ويعم الأمان والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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