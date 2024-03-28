سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الحاكم العام لأستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سعادة الدكتور فهد التفاق، أوراق اعتماده إلى فخامة ديفيد هيرلي، حاكم عام أستراليا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى أستراليا، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت له في مقر الحاكم العام في العاصمة الأسترالية كانبرا.

ونقل سعادته، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل فخامة حاكم عام أستراليا، سعادة السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب سعادة سفير الدولة عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى أستراليا وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وأستراليا وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.