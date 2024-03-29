الامارات | "ذكرى وفاة الشيخ زايد" تتصدر "إكس".. ومتابعون: "رحم الله من طال ذكره وبقي خيره"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصادف اليوم، 19 رمضان، ذكرى وفاة القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رحل في مثل هذا اليوم من العام 2004.

وتصدر، بهذه الذكرى، وسم #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد، قائمة المواضيع الأكثر تداولا في الإمارات العربية المتحدة، على منصة "إكس"، محققا عدد مشاهدات تزيد على " 20 مليون" مشاهدة حول العالم حتى اللحظة.

وأحيا المتابعون، من خلال الوسم، ذكرى وفاة الشيخ زايد معبرين عن حبهم الكبير وامتنانهم لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي كان أبا لهم قبل أن يكون قائدا.

وأكد المتابعون على أن المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه هو التاريخ الملهم لدولة الإمارات، وهو صاحب الفضل في صناعة المجتمع بأرضه وشعبه، مشيرين إلى أن أبناء الإمارات يعرفون، حول العالم، بـ "أبناء زايد"، فقالت إحدى المتابعات: "الشيخ زايد طيب الله ثراه بالنسبة الى دولة الامارات العربية المتحدة هو التاريخ الملهم، فاليوم أبناء الإمارات يعرفهم العالم كله انهم ابناء زايد ودولة الإمارات هي دار زايد.. الشيخ زايد صنع هذا المجتمع بأرضه وشعبه، وله الفضل في كل ما نحن فيه".

وقالت أخرى: "قائد صنع وطن وإنسان.. صنعة الصانع المتقن.. "نهج زايد" الذي كان نتاجه دولة الإمارات وقادتها وشعبها..".

كما أثنى المتابعون على الدور الهام الذي قدمه المغفور له الشيخ زايد للإنسانية، وعلمهم من خلاله معاني الخير والعطاء، فقالت إحدى المغردات: "رحم الله رجلاً قدم للإنسانية وتحمل الكثير من العبر، فقد تعلمنا منه الخير والعطاء، فقد كان أحب الناس وأرحمهم للناس، شيخنا وحاكمنا الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اللهم ان أبانا الشيخ زايد قد رفق بنا ورحمنا فارفق به يالله وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين"

وحملت جميع تغريدات المتابعين دعوات نابعة من قلوبهم، في هذا الشهر المبارك، للشيخ زايد تعبر عن حبهم وامتنانهم له، ومنها: "اللهم اغفر لوالدنا زايد، وارحمه، وعافه واعفُ عنه، وأكرم نُزله، ووسّع مُدخله، واغسله بالماء والثلج والبَرَد، وجازه بالحسنات إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا".

وقال آخر: "اللهم إرحم أبونا زايد رحمة واسعة...اللهم إجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين ".

من جهتهم تعهد المتابعون بالاستمرار على نهج المغفور له الشيخ زايد في العطاء والعمل الإنساني، وتناقل مآثره عبر الأجيال، حتى يكون قدوة لهم في حياتهم ولتستمر مسيرته من خلالهم، فقالت إحدى المتابعات: "وما زال نهج زايد الخير و اخلاقه الحميدة ومبادءه متمثلة بأبنائه وشعبه وهذا حصاد ما زرعه بهم … رحم الله حكيم العرب الشيخ زايد طيب الله ثراه".

وقال آخر: "في ذكرى وفاة الشيخ زايد نستحضر نهج زايد.. نهج دولة إتحاد الامارات، حسن السلوك والأخلاق النبيلة والعلم النافع.. الاستثمار الحقيقي والثروة الوطنية لبناء دولة جيل المستقبل، والحمدلله قادتنا مستمرين ودولتنا على هالنهج ومستمرين في الريادة على جميع مؤشرات التنمية.. وسنتناقل مآثر أبانا زايد للأجيال القادمة.. رحمك الله يا أبونا…"

كما أكد متابعون على أن ذكرى الشيخ زايد سوف تبقى في قلوبهم للأبد، فقال أحدهم: "مرحوم يا حي بذكرك ما تموت.. تحيا بك قلوب الملا وتحيبها.. عشرون عام على رحيله و لكن ذكراه ما تزال في قلوبنا و ستبقى. رحم الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه"

وقال آخر: "رحم الله من طال ذكره وحسن أثره وبقي خيره.. رحم الله من عاش ومات وهو خالدٌ في القلب حيٌ لايموت".

وقال متابعون إن خبر وفاة المغفور له الشيخ زايد كان له وقعا لا ينسى، وإنه كان الخبر الذي شعر من بعده أبناء الإمارات باليتم، بعد رحيل من كانوا يعتبرونه أبا لهم، فقال أحدهم: "الخبر الَّذي أيتمَ جميع أبناءِ الإمارات.. يصادف يوم 19 مضان 1438 هـ ذكرى وفاة فقيد الأمة العربية والإسلامية، صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وفي سياق متصل اجتاح وسم "يوم زايد للعمل الانساني" منصة "إكس"، وهو اليوم الذي يتزامن مع ذكرى رحيل زايد، حيث أكد المتابعون على أن احتفاء دولة الإمارات بهذا اليوم هو تأكيد على الالتزام بإرث الشيخ زايد في العطاء ومد يد العون للمحتاجين. وعلى أن هذا اليوم هو رسالة تحمل قيم أبناء الإمارات التي أنشأهم عليها الشيخ زايد، محققا عدد مشاهدات تزيد على " 26 مليون " مشاهدة حول العالم حتى اللحظة.