الامارات | «ويست زون» تتبرع بـ 130 مليون درهم لإنشاء مبنى وقفي تذهب عوائده للتعليم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أعلنت مجموعة «ويست زون» عن تبرعها بمبلغ 130 مليون درهم لإنشاء مبنى وقفي في دبي تذهب عوائده للتعليم، ضمن حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.

جاء ذلك، خلال اتفاقية وقّعتها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» ومجموعة «ويست زون».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عزم دبي ومجتمعها على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد، من أجل تطوير مستواهم التعليمي بما يعود بالنفع على المجتمعات.

وقال سموه في «تدوينة» على منصة «إكس»: «حضرت توقيع اتفاقية جديدة بين مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) ومجموعة (ويست زون) دعماً لحملة (وقف الأم)، حيث ستقوم المجموعة بتطوير مبانٍ وقفية بقيمة 130 مليون درهم تذهب عوائدها لدعم التعليم.. نشكر هذه المساهمة من ناريش باوناني مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، ونؤكد أن دبي ومجتمعها عازمة على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي بما يعود بالنفع على المجتمعات».

وبموجب الاتفاقية، تقوم المجموعة ببناء وتطوير المبنى الوقفي، وسيتم تخصيص عوائده لدعم التعليم.

ويأتي تبرع مجموعة «ويست زون» لإنشاء المبنى الوقفي، في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة «وقف الأم»، من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وتسعى حملة «وقف الأم» إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وترسيخ قِيَم بِرّ الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أُسَريّ مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للمجتمعات الأقل حظاً.

وأكد الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد عبدالله القرقاوي، أن حملة «وقف الأم»، تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في توفير مقومات الحياة الكريمة لملايين البشر حول العالم انطلاقاً من الاهتمام بالتعليم، ومساعدة أبناء المجتمعات الأقل حظاً على استكمال مسيرتهم التعليمية، وتطوير مستوياتهم العلمية وتأهيلهم المهني، منوهاً بتفاعل مجتمع الإمارات مع حملة «وقف الأم»، ومبادرة أفراده إلى المساهمة في الصندوق الوقفي منذ اللحظة الأولى لإطلاق الحملة.

وقال: «الاتفاقية الموقعة مع مجموعة (ويست زون)، تأتي في إطار الحراك الخيري الذي أحدثته حملة (وقف الأم) بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وسيكون للمبنى الوقفي الجديد إسهام مؤثر في تحقيق مستهدفات الحملة، ودعم جهود مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، في مجال نشر المعرفة وتنفيذ عشرات البرامج والمشاريع الخاصة بقطاع التعليم في أنحاء العالم».

من جانبه، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ويست زون»، ناريش باوناني: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للعمل الخيري والإنساني من خلال مبادرات ملهمة، وآخرها حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع الشهر الفضيل، وهذه الحملة الجديدة تمثل فرصة مهمة لملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي والتأهيلي، بما يعود بالخير على مجتمعاتهم».

وأضاف: «مساهمتنا في حملة (وقف الأم) من خلال إنشاء مبنى وقفي تذهب عوائده للتعليم، تجسد حرصنا على دعم الجهود الخيرية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لمساعدة الفئات الأقل حظاً في العالم، انطلاقاً من قناعتنا بأن التعليم هو الركيزة الأساسية للتنمية، وتحسين شروط الحياة».

وتستهدف حملة «وقف الأم» التي تندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، ومساعدة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين حياتهم، وتعزيز استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

وتفتح حملة «وقف الأم» باب العمل الخيري المنهجي والمنظَّم، وتيسره أمام كل من يريد فعل الخير بشكل مستدام ومتنامٍ، وعبر آلية سهلة سلسة، وتتفق الحملة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والفطرة الإنسانية السليمة.

وتواصل حملة «وقف الأم» استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة «وقف الأم» خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة «أمي» أو «Mother» لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات من &e» في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038.

ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات»، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـود» (Jood.ae).

حمدان بن محمد:

دبي ومجتمعها عازمون على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي بما يعود بالنفع على المجتمعات.

محمد القرقاوي:

حملة «وقف الأم» تجسد رؤى محمد بن راشد في توفير مقومات الحياة الكريمة لملايين البشر حول العالم انطلاقاً من الاهتمام بالتعليم.

ناريش باوناني:

مساهمتنا في حملة «وقف الأم» تجسد حرصنا على دعم الجهود الخيرية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات ومؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».