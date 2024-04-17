اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الداخلية توجه نصائح مهمة حول كيفية التعامل مع التقلبات الجوية

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)
حددت ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬حزمة من الإرشادات التثقيفية في كيفية التعامل مع الأجواء الماطرة والتقلبات الجوية، وذلك في إطار حرصها على حماية الأرواح والممتلكات وأهمها:
1- ضرورة البقاء في المنزل وتجنب ارتياد البحر والشواطئ.
2- عدم الوقوف تحت الأشجار والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية.
3- تجنب الذهاب إلى الأماكن المرتفعة.
4- الابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية.
5- وضع حواجز لمنع دخول المياه للمنازل.
6 - التأكد من جاهزية معدات الإطفاء والإسعافات الأولية.
7- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، بما في ذلك الأطباق اللاقطة وقطع الأثاث.
8- تجنب القيادة في حالات العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة.
9- عدم المجازفة بالدخول إلى مجاري السيول والوديان وتجمعات المياه.
10- الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (999) لأي حالة طارئة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا