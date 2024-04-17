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«مطارات دبي»: دخول المبنى رقم 1 بمطار دبي يقتصر على المسافرين الذين تأكدت رحلاتهم

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ابوظبي - سيف اليزيد -  طلبت «مطارات دبي» من المسافرين عدم التوجه إلى مبنى المسافرين رقم 1، إلا بعد تأكيد رحلة المغادرة من قبل شركات الطيران الخاصة بهم.

وأفادت «مطارات دبي» أنه وبسبب حالة الازدحام، يقتصر دخول المبنى رقم 1 الآن على المسافرين الذين تأكدت رحلاتهم، علماً، بأنه لا تتوفر مكاتب لإعادة الحجز في المبنى.

وحثت المسافرين على الاتصال بشركة الطيران التابعة لهم للحصول على آخر المستجدات حول حالة رحلاتهم.

وأضافت «مطارات دبي» في تحديثها حول أثر الحالة الجوية التي شهدتها الدولة على مطار دبي الدولي، «أدت الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إحداث تأخير أو إلغاء في جدول الرحلات الجوية». وأكدت استمرار العمل على إعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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