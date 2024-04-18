افتتاح مؤسسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة في كوسوفو

ابوظبي - سيف اليزيد - تم اليوم في مدينة بريشتينا عاصمة جمهورية كوسوفو، افتتاح مؤسسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة، بحضور فخامة الدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

ويأتي تدشين المؤسسة في إطار مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الإنسانية التي تعكس اهتمام ورعاية سموها للمرأة، إيماناً منها بأن تمكين المرأة يعزز مشاركتها الاقتصادية، ويرتقي بمكانتها ودورها في الأسرة والمجتمع.

وألقت فخامة رئيسة كوسوفو كلمة قالت فيها: «إن دعم دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكذلك دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هو محل تقدير وإجلال من قبل حكومة كوسوفو وشعبها، وأن كلمات الشكر لا تكفي، ونحن نعتز بهذا الدعم والتعاون المتميز بين البلدين».

وعبرت خلال كلمتها عن امتنانها، وشكرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على هذه المبادرة الإنسانية لدعم المرأة في جمهورية كوسوفو، مؤكدة أن هذه المؤسسة ستسهم في تطوير وتعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة في القضايا التي تهم المرأة.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على مساهمتها في إنجاز هذا الصرح.

بدورها، ألقت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، كلمة أكدت فيها اهتمام وحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز برامجها ومشاريعها الإنسانية والتنموية في جمهورية كوسوفو، مشيرة إلى أن الدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للمرأة في كوسوفو للارتقاء بمهاراتها واستثمار طاقاتها سيحقق نتائج إيجابية بمكانتها ومساهماتها، سواء لأسرتها أم لمجتمعها.

وأشارت الشامسي إلى أن المؤسسة تهدف إلى تدريب النساء على عدة مهارات من خلال دورات تدريبية تمتد من 3 إلى 6 أشهر، موضحة أن من بين أهم تلك المهارات تعلم اللغات ونظم المعلومات والحياكة وغيرها، إضافة إلى وجود حاضنة للأعمال تستوعب رائدات الأعمال الراغبات في تسويق أعمالهن، أن من المتوقع أن تستفيد 140 امرأة سنوياً من هذه الدورات.

وتقدمت معاليها بالشكر إلى رئيسة جمهورية كوسوفو، متمنية التوفيق لجميع نساء كوسوفو، ومؤكدة أن استثمار القدرات والطاقات النسائية عامل مهم في تحقيق الاقتصاد المستدام.

من جهته، قال محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن برامج دولة الإمارات ومشاريعها في جمهورية كوسوفو تجد الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وإن مؤسسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة تعتبر إضافة مهمة من أجل دعم المرأة في كوسوفو؛ إذ ستسهم في تعزيز مساهمة المرأة وتفعيل دورها في المشاركة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة تعتبر امتداداً لإسهامات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للمرأة في مختلف مناطق العالم، وذلك إيماناً من سموها بأهمية تمكين وتعزيز قدراتها.

وتفقدت فخامة رئيسة كوسوفو، إلى جانب معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، عقب حفل الافتتاح، مختلف أقسام التدريب في المؤسسة، واطلعت على الخدمات والبرامج التدريبية التي ستقدمها.