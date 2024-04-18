فارس خلف المزروعي: العناية بالتراث ركيزة استراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، أن إنجازات الدولة تتواصل في مجال الحفاظ على التراث وصونه، وذلك استمراراً للمسيرة التي بدأها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العناية بالتراث الإنساني للإسهام في تعزيز رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى مختلف شعوب العالم، والتي تمثل ركيزة استراتيجية كبرى ضمن جهود أبوظبي المتواصلة نحو استدامة الهوية الوطنية والتراث الإماراتي.

وثمن معاليه، بمناسبة يوم التراث العالمي الذي يصادف 18 أبريل من كل عام، دعم القيادة الرشيدة لمشاريع صون الموروث الثقافي الإماراتي والعالمي والاحتفاء به في مختلف المحافل، نظراً لأهمية التراث ودوره الكبير في مسيرة تنمية الشعوب، وترسيخ هويتها الثقافية، مع التطور والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن استشراف المستقبل يتطلب التمسك بالماضي، والنظر إلى الموروث بوصفه جزءاً من حياتنا يرتبط بمعالم المستقبل والمتغيرات الثقافية والتطورات التقنية من خلال الحفاظ على التراث الثقافي المادي والمعنوي.