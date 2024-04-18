الامارات | «تنمية المجتمع» تطمئن على كبار المواطنين في أنحاء الدولة عبر «نحن أهلكم الهاتفية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت وزارة تنمية المجتمع مع مجموعة كبيرة من كبار المواطنين في مختلف إمارات ومناطق الدولة، خصوصاً القاطنين في المنطقة الشرقية، وذلك انعكاساً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالتأكد من سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم، وتقديم سبل الدعم وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية،لجميع الأسر المتضررة من آثار المنخفض الجوي و الأمطار التي شهدتها مختلف إمارات ومناطق الدولة، أخيراً.

ويأتي تواصل الوزارة، خلال الأيام الماضية، مع كبار المواطنين ضمن مبادرة «نحن أهلكم»، عبر مكالمات هاتفية أجراها عدد من موظفيها، وذلك للاطمئنان على صحة كبار المواطنين للاطمئنان والتعرف إلى احتياجاتهم ومتابعة أوضاعهم، والتأكد من عدم مواجهتهم لأي تحديات حرجة خلال تنقلهم في مناطق سكنهم، تستدعي تدخلاً سريعاً من الجهات المختصة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق معها، لتوفير الدعم اللازم وتذليل تحديات الآثار الناتجة عن الظروف المناخية التي شهدتها الدولة.

وتعتبر مبادرة (نحن أهلكم) واحدة من التجارب الاجتماعية الرائدة والمتميزة، التي تهدف إلى تقديم الدعم وتحقيق التواصل الإيجابي مع هذه الشريحة المهمة في المجتمع، انطلاقاً من العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وفي إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه الوزارة تجاه كبار المواطنين لمتابعة شؤونهم، كما تأتي تماشياً مع بنود قانون حقوق كبار المواطنين، ومستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي ارتكزت على 7 محاور أساسية تضمنت الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، جودة الحياة المستقبلية، البنية التحتية والنقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة.

وانطلقت مبادرة (نحن أهلكم) في عام 2019، كمبادرة مجتمعية تفاعلية تحث جميع أفراد المجتمع، وموظفي القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المتطوعين المسجلين عبر المنصة الوطنية للتطوع (متطوعين. امارات)، للتواصل مع كبار المواطنين من خلال الزيارات المنزلية، والمقيمين منهم في دور الرعاية المنتشرة في الدولة، فيما تم إطلاق (نحن أهلكم – الهاتفية) عن بُعد، في أبريل عام 2020، و جاءت في إطار التواصل ، وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم، خلال فترة الحجر المنزلي وجائحة كورونا "كوفيد 19"، والاطمئنان على صحتهم النفسية والاجتماعية،والاطلاع على احتياجاتهم المنزلية عبر الهاتف أو التطبيقات المرئية، وقد بلغ عدد المكالمات الهاتفية حتى الربع الأول من العام الحالي 2024 ، أكثر من 10,000 مكالمة هاتفية.

وتؤكد مبادرة (نحن أهلكم) تلاحم أفراد المجتمع مع هذه الشريحة المجتمعية المهمة، وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع، وتحقيق التواصل المستدام والإيجابي معهم في كافة إمارات ومناطق الدولة، سواءً عن طريقالاتصال الهاتفي و الزيارات المباشرة ، فيما يعكس ذلك رؤية الوزارة في تقديم خدمات استباقية لكافة المستفيدين من خدماتها.