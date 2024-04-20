شركات ومطورون في دبي يقدمون خدمات من دون رسوم إضافية بعد الحالة الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركات إدارة المجمعات السكنية والمطورين العقاريين ملتزمون بتقديم عدد من الخدمات من دون رسوم إضافية إثر الحالية الجوية الطارئة التي شهدتها الدولة.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «دائرة الأراضي والأملاك في دبي: في إطار آليات الاستجابة السريعة للتعامل مع آثار الظروف الجوية الطارئة التي شهدتها إمارة دبي، تعلن جميع شركات إدارة المجمعات السكنية والمطورون العقاريون في دبي التزامهم بتقديم الخدمات التالية بدون أي رسوم إضافية».

والخدمات هي: «توفير سكن بديل للمتضررين، تقديم المواد الغذائية للسكان المتضررين في المجمعات السكنية، توفير خدمات التعقيم ضد الحشرات، توفير خدمات أمنية للأبنية السكنية، التنسيق من أجل تسهيل إجراءات عودة السكان لوحداتهم العقارية وتوفير خدمات التنظيف الداخلية، متابعة أي أضرار وقعت ضمن فترة التأمين، المساعدة في تقييم الأخطار والأضرار داخل الوحدات العقارية».