شرطة دبي توجه نداء لأصحاب المركبات

ابوظبي - سيف اليزيد - أهابت شرطة دبي بأصحاب المركبات المتوقفة في الشوارع والطرقات، إثر الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها الدولة مؤخرا، بضرورة نقلها بسرعة.

وقالت، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنه "لضمان انسيابية الحركة المرورية على مستوى الإمارة، شرطة دبي تدعو أصحاب السيارات المتوقفة في الشوارع والطرقات جراء أمطار منخفض "الهدير" إلى سرعة نقلها".

ووجهت شرطة دبي الشكر على "حسن تعاون كافة السائقين في تعزيز الأمن والسلامة المرورية والحفاظ على الممتلكات".

وقالت إنه "لطلب الدعم والمساندة، يرجى الاتصال على مركز الاتصال 901".