"دبي الإنسانية" تعلن عن الاستراتيجية العشرية الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبدالرؤوف( دبي)

أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، عن تغير مسماها إلى( دبي الإنسانية)، وكشفت عن الخطة الاستراتيجية للأعوام العشرة المقبلة ( 2024- 2034).

واشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمدينة تتضمن التركيز على الاستدامة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأعلنت عن الاهتمام بدعم سلاسل الامداد ودعم المواهب الجديدة في المجال الإنساني.

وكشفت عن خطتها فى مجالات التكنولوجيا والابداع والابتكار في العمل الإنساني العالمي، لمواجهة تحديات العمل الإنساني الدولي.