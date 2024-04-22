رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. سلطان عمان يصل الإمارات في زيارة دولة

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، اليوم الاثنين، في زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس بعثة الشرف المرافقة لضيف البلاد الكبير، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار، الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقد رافق الطائرة، التي تقل صاحب الجلالة سلطان عمان لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية تحية وترحيباً بضيف البلاد الكبير حيث استأذن قائد السرب جلالته بمرافقة الطائرة إلى المطار مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات.