الامارات | أحمد المهيري: توظيف دبلوماسية الخير لبناء مستقبل أفضل في مجال العمل الخيري والإنساني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن مشاركة ورعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في (معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد 2024) وتحت شعار الدبلوماسية وثقافة العمل الانساني نظرة نحو المستقبل)، أكد أحمد درويش المهيري المدير العام: أن دبلوماسية الخير هي طريق لبناء مستقبل أفضل لجميع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

وأشار إلى أن القضايا الإنسانية المطروحة حالياً والتي تتناول قضايا الأمن الإنساني، والقدرة على الوصول للخدمات، وحالات النزوح، والبحث في التحديات الصحية العالمية، وكيفية تعزيز أوجه التعاون، قضايا يمكن مناقشتها وحلها عن طريق توظيف وتعزيز التعاون العالمي ( دبلوماسية الخير) لجميع الأطراف من أجل تحقيق التميز في مجال العمل الإنساني لبناء مستقبل أفضل، فالآمال كبيرة والطموحات أكبر والمستقبل واعد ولابد من توحيد الجهود العالمية لإيجاد الحلول المناسبة والبديلة، وكيفية الاستفادة من الموارد المتاحة على جميع الأصعدة والمستويات، وتقدير حجم وقيمة المساعدات التي يمكن تقديمها، وإيجاد الحلول اللوجستية لكيفية تسليم المساعدات الإغاثية وإيصالها للمحتاجين والمتضررين حول العالم .

ووجه سعادته تحية تقدير وعرفان إلى كل من سعى ومازال يسعى لإبراز العمل الخيري والإنساني والاجتماعي، وإلى كل من عمل وله شرف العمل في هذه المهمة الراقية والرصينة لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، ليعم أثرها أرجاء العالم .