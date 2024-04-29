الامارات | 5 تخصصات تجذب المواطنين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الدولية بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد تقرير حديث، أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أبرز خمسة تخصصات أكاديمية تجذب الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، هي إدارة الأعمال، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، والعلوم الإنسانية.

وأوضح التقرير أن الطلبة المواطنين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة البالغ عددها 38، بينها خمس مؤسسات جديدة فتحت أبوابها العام الأكاديمي الجاري، يتوزعون على هذه التخصصات بواقع 49% منهم يدرسون إدارة الأعمال، و16% يدرسون تخصص الهندسة، و10% يدرسون تكنولوجيا المعلومات، و7% يدرسون القانون، و5% يدرسون العلوم الإنسانية.

وبيّن التقرير تنوع توزيع الطلبة المواطنين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي بالإمارة، للعام الأكاديمي الجاري (2023-2024) بين الدرجات العلمية، حيث تبلغ نسبة الدارسين منهم في درجة البكالوريوس 56%، وفي الماجستير 32%، والدكتوراه 8%، والبرامج التأسيسية 3%.

وتُدرّس مؤسسات التعليم العالي الدولية في الإمارة 661 برنامجاً، وأبرز خمسة تخصصات يدرسها الطلبة، هي: إدارة الأعمال (41%)، والهندسة (14%)، وتكنولوجيا المعلومات (12%)، والإعلام والتصميم (9%)، والتربية (5%)، إضافة إلى تخصصات العلوم الإنسانية، والقانون والعلوم التطبيقية والفيزياء، والبرنامج التأسيسي، والطب والعلوم الصحية، والسياحة والضيافة.

وأشار التقرير إلى أن 33% من الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الدولية بإمارة دبي، هم طلبة دوليون قدموا إلى دبي بغرض الدراسة، ويتوزعون حسب الدرجة العلمية إلى 51% يدرسون في البكالوريوس، و39% في الماجستير، موضحاً أن أبرز أربعة تخصصات يقبل الطلبة الدوليون على دراستها في دبي، هي إدارة الأعمال (55%)، والهندسة (11%)، وتكنولوجيا المعلومات (9%)، والإعلام والتصميم (6%).

وأوضح التقرير أن ثلاثة تخصصات علمية، يدرسها الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، شهدت أعلى نمو في إقبال الطلبة العام الأكاديمي الجاري مقارنة بالعام الدراسي الماضي، هي تخصص الفيزياء والعلوم الطبيعية الذي نما بنسبة 111%، ثم تخصص العلوم الإنسانية الذي نما عدد الطلبة الذين يقبلون على دراسته بنسبة 47%، ثم تخصص القانون بنسبة 31%.

وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن النمو غير المسبوق في قطاع التعليم العالي بدبي، يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33، وتعكس الزيادة في أعداد الطلبة الدوليين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بدبي، مكانة الإمارة وجهةً دوليةً مرموقةً للتعليم العالي. وأشارت إلى أن التنوع المتزايد في البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعات الدولية تلبي احتياجات وتطلعات الطلبة.

وقالت الهيئة: «نحن نقدِّر إسهامات مجتمع التعليم العالي بدبي في جعل دبي وجهة دولية للتعليم العالي، ومركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار، كما نتطلع إلى مواصلة العمل مع القيادات الجامعية من أجل تحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع الحيوي، وإتاحة وتنويع المزيد من الخيارات التعليمية بمعايير عالمية بما يلبي طموحات الطلبة، كما يسعدنا الترحيب بالجامعات الجديدة المعتمدة دولياً في مجتمع التعليم في دبي».

وتتنوع الفرص التعليمية التي يوفرها قطاع التعليم العالي الدولي في إمارة دبي باعتبارها وجهة دولية وإقليمية جاذبة للتعليم والتعلُّم.