الامارات | سيف بن زايد ومسؤول في "ميتا" يناقشان الحد من انتشار الرسائل المروّجة للمخدرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع رئيس العمليات والسياسات العامة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا بمجموعة "ميتا"، أفضل الآليات والوسائل للحد من انتشار الرسائل المروجة للمخدرات.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة "إكس": "سعدت بلقاء كوجو بواشي، رئيس العمليات والسياسات العامة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا بمجموعة ميتا، حيث ناقشنا أفضل الآليات والوسائل للحد من انتشار الرسائل المروّجة للمخدرات، ونعتز بالجهود التشاركية بين وزارة الداخلية ومكتب الذكاء الاصطناعي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وشركة ميتا العالمية، حيث أسفرت تلك الجهود الإيجابية عن تحقيق انخفاضٍ كبير في عدد الرسائل الترويجية خلال وقتٍ قياسي".