الامارات | كهرباء الشارقة: التعامل مع 6319 بلاغاً خلال منخفض الهدير وإجراء صيانة لمحطات النقل والتوزيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جاهزيتها الكاملة واستعدادها للتعامل مع أية تأثيرات لحالات الطقس والظروف الجوية الاستثنائية من خلال فرق وكوادر عمل مؤهلة ومعدات حديثة وفق أفضل المواصفات.

وأعلنت الهيئة عن تعامل فرق العمل مع أكثر من 5200 بلاغ بمدينة الشارقة خلال الفترة من 15 إلى 29 أبريل الماضي، كما تعاملت مع ما يقارب 820 بلاغا في مدينة كلباء وتعاملت مع 299 بلاغاً في مدينة خورفكان ونفذت أعمال الإصلاح والصيانة في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى أعمال الصيانة بالمحطات والمحولات الكهربائية في كافة المناطق وذلك لمعالجة تأثيرات المنخفض الجوي وإصلاح وصيانة الأعطال الكهربائية الناجمة عن الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها الإمارة أخيرًا.

وأوضح نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، المهندس أحمد الباس، أن فرق الطوارئ بمدينة الشارقة عملت على مدار الساعة للتعامل مع البلاغات واستعادة التيار الكهربائي في المناطق التي تأثرت. وتمكنت هذه الفرق من إعادة الخدمة الكهربائية لأكثر من 1300 محطة توزيع فرعية، وإصلاح الأضرار التي أصابت الكابلات الخاصة بالمشتركين، والتي شملت 376 كابلًا. مما ساهم في معالجة تأثيرات المنخفض في كافة المناطق في وقت قياسي.

وأشار مدير إدارة كلباء، المهندس يوسف الحمادي، أن قسم الطوارئ في هيئة كهرباء وماء وغاز الشارقة في مدينة كلباء استقبل ما يقارب 820 بلاغاً بسبب منخفض الهدير من الفترة 16/4 الى 30/4، وذلك من خلال عدة وسائل اتصال شملت رقم مركز الاتصال (991) وعددها 386 بلاغاً ورقم مكتب الطوارئ الخاص في مدينة كلباء وعن طريق الفرق التي تم توزيعها على مختلف مناطق المدينة وبلغ عددها 400 بلاغ وبلاغات الانارة 34 بلاغا تم التعامل التعامل الفوري مع البلاغات وتم بحمد الله وبجهود الفرق التي تم توزيعها وتنسيق العمل والتعاون فيما بينهم الانتهاء من جميع البلاغات بمختلف انواع الاعطال والتي كان من أهمها أعطال الكوابل التي بلغ عددها (101) بلاغ.

وأوضح مدير إدارة خورفكان، المهندس سعود عبدالعزيز، أن فرق العمل بمدينة خورفكان تعاملت مع عدد 299 بلاغ تم استقبالها وفق أفضل المواصفات وفي أسرع وقت ممكن وبذلت الفرق الفنية جهود مكثفة للصيانة في كافة المواقع.

وأكد مدير إدارة المنطقة الوسطى، المهندس خليفة الطنيجي، أن أعمال الصيانة الطوارئ في المنطقة الوسطى بعد المنخفض الجوي شملت إعادة فحص الكابلات الأرضية بطول 275000 متر في مختلف المواقع البطائح ،الرفيعة، تاهل، الحوية، بن رشيد ، محافز ، نزوى ، البداير ، المدام ، بليدة ، قطاه، شارع مليحة ، طريق كلباء، حمده ، الحفيره، المدينة، سفاري الذيد،طريق خورفكان وكافة المناطق.

كما تضمنت الأعمال الصيانة الشاملة للخطوط الهوائية بطول 65 ألف متر وتركيب وتغيير 45 محول هوائي وصيانة عدد 240 محطة توزيع فرعية وإنشاء وتركيب 25 محطة توزيع فرعية جديدة وصيانة 180 RMU وإصلاح وتركيب 360 من الأعمدة 11 ك.ف.