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الامارات | تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم الخميس لجميع موظفي الحكومة الاتحادية

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم الخميس لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‫بناءً على توجيهات مجلـــس الوزراء تقــــرر تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم الخميس 2 مايو، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن يستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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