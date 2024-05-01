الامارات | تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم الخميس لجميع موظفي الحكومة الاتحادية

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شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم الخميس لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناءً على توجيهات مجلـــس الوزراء تقــــرر تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم الخميس 2 مايو، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن يستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.
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