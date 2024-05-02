سيف بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"..

ببالغ الحزن والأسى وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، ننعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي كان رفيق درب القائد المؤسس طيب الله ثراه، وعلماً من أعلام الإمارات، وخير مثال للشخصية الإماراتية المخلصة، أمضى عمره في خدمة الوطن والمجتمع بكل تفانٍ.

نسأل الله -عز وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين والأبرار وحَسُن أولئك رفيقا»