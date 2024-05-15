حمدان بن محمد يعلن إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد – سات» أكتوبر المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد – سات».

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال زيارتي لمركز محمد بن راشد للفضاء ولقاء فريق العمل، اعتمدنا إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد – سات" في أكتوبر المقبل.. فخورون بأن يحمل هذا القمر الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة اسم رئيس دولتنا وصانع أمجادنا، وفخورون بأن تطويره تم على يد فريق من المهندسين الإماراتيين.. شكراً لتلك السواعد والعقول.. شكراً لمن يحمل طموحاتنا إلى فضاءات لا تعرف المستحيل».