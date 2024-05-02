الامارات | رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الغائب في جميع مساجد الدولة اليوم بعد صلاة العصر على روح طحنون بن محمد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإقامة صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - تغمده الله بواسع رحمته - في جميع مساجد الدولة بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 2 مايو الجاري.