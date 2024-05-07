"الفجيرة للبيئة" تتعامل مع "الوشق" المتداول في الفيديو

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)

تحركت الفرق المختصة من هيئة الفجيرة للبيئة للتعامل سريعاً مع الحيوان "الوشق" المتداول في الفيديو، وقد تم تحديد الموقع الذي تم التقاط المقطع به، بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات المختصة، وتبين أن الحيوان تعود ملكيته لشخص هاوي تربية الحيوانات، وهو قط بري من فئة القطط البرية المتوسطة الحجم، وقد تم السيطرة عليه في المنطقة التي شوهد به، وهي إحدى المناطق الجبلية في إمارة الفجيرة.

وتعاملت الفرق مع مالك الحيوان، والذي أظهر تعاونه مع فريق هيئة الفجيرة للبيئة المختص، وقام بتسليم الحيوان مُقِرَّاً بجهله بنوع الحيوان ومدى أهميته، حيث اعتبره إحدى

أنواع القطط الأليفة التي يسمح باقتنائها وتربيتها.

بدورها تواصلت هيئة الفجيرة للبيئة مع إحدى حدائق الحيوانات في الدولة والتي أبدت تعاونها الكامل في استقبال الحيوان والتعامل معه بشكل آمن وتوفير البيئة المناسبة له والاعتناء به.

وأفادت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، بأن هيئة الفجيرة للبيئة لديها فرق متخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات من بلاغات الحيوانات والتي توخذ على محمل الجِد، حفاظاً على أمن وسلامة البيئة والانسان والحيوان وذلك بما يدعم الحفاظ على التوازن البيئي في إمارة الفجيرة.

وأضافت: هناك قوانين محلية واتحادية تحظر اقتناء أنواع معينة من الحيوانات أو الاتجار فيها، وفق قائمة مصنفة ضمن الفئة الحمراء لاتفاقية السايتس، حيث يعد الوشق ضمن القائمة، واستناداً على ذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الهيئة تجاه مالك الحيوان، مع العلم أن الغرامة المترتبة على امتلاك أو حيازة حيوانات خطرة تتراوح بين 500 إلى 10 ألف درهم.

ويعد القط البري (الوشق) من أنواع القطط البرية النادرة في الدولة والتي تتخذ من سلسلة جبال الحجر مأوى لها، ويعتبر من القطط المفترسة التي يمكنها أن تقفز نحو مسافة 10 أقدام في الهواء لصيد فريستها، كما تلعب دوراً هاماً في النظم البيئية الخاصة بها حيث يعد تواجدها مؤشر إيجابي للصحة البيئية العامة لإمارة الفجيرة.

وتعمل هيئة الفجيرة للبيئة دائماً على توعية الجمهور ومرتادي المناطق البرية بعدم التعرض للكائنات البرية وعدم المساس بمكونات التنوع البيولوجي الفريد في بيئتنا الخضراء للحفاظ على توازن وصحة بيئتنا والاستمتاع بجمالياتها الطبيعية الغنية.



وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة الجمهور من ملاك الحيوانات الخطرة بضرورة تسجيلها لدى الهيئة في أقرب وقت ممكن، والابلاغ عن الحيوانات البرية والبحرية أو أي شكاوى بيئية عن طريق الرقم المجاني 800368.