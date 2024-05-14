الامارات | حمدان بن محمد: رسالتنا لمجتمع الأعمال المحلي والعربي والعالمي واضحة ومباشرة.. نحن معكم.. فنجاحكم من نجاح دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "للعام الثالث على التوالي تحافظ دبي على المركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لبيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس"، حيث استحوذت الإمارة على 6% من حجم تلك المشاريع عالمياً ... خلال 2023، استقطبت الإمارة 1650 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بقيمة تزيد عن 39.2 مليار درهم، وساهمت تلك المشاريع في استحداث نحو 45 ألف فرصة عمل ... ملتزمون بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد دبي لتصبح ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم ... رسالتنا لمجتمع الأعمال المحلي والعربي والعالمي واضحة ومباشرة ... نحن معكم، فنجاحكم من نجاح دبي".