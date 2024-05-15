ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية، خلو أسواق الدولة من مادة "المايونيز" التي تحمل العلامة التجارية (BON TUM)، مشيرة إلى أن المنتج لم يتم تصديره إلى الدولة.