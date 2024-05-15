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خلو أسواق الدولة من مادة "المايونيز" التي تحمل العلامة التجارية (BON TUM)

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية، خلو أسواق الدولة من مادة "المايونيز" التي تحمل العلامة التجارية (BON TUM)، مشيرة إلى أن المنتج لم يتم تصديره إلى الدولة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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