«صحة» تستضيف مؤتمر «أفضل ما في أسكو الإمارات 2024»

ابوظبي - سيف اليزيد - تستضيف «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، مؤتمر «أفضل ما في أسكو الإمارات 2024»، وهو مؤتمر عالمي رائد في مجال علم الأورام يهدف إلى تحسين رعاية مرضى السرطان في القطاع الطبي، يومي 29 و30 يونيو 2024 في فندق جراند حياة أبوظبي فندق وريزيدنسز الإمارات بيرل. وينظِّم مستشفى «توام» الفعالية، وهي مؤتمر سنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري (أسكو)، ويجمع كوكبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمحليين، لتبادل الخبرات والمعارف عن أحدث علاجات السرطان وتطوُّرات علم الأورام.

ويستعرض المؤتمر أحدث الابتكارات العلمية التي تناولها اجتماع أسكو السنوي 2024، الذي أُقيم في الفترة الأخيرة في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأميركية. ويسلِّط المؤتمر الضوء على آخر النتائج البحثية وتأثيرها المحتمَل في معايير الرعاية القائمة، وطرق تبنّي تلك الاكتشافات في السياقات السريرية. ويشارك الموفدون في مناقشات تحفِّز التفكير في سُبل إحداث تلك النتائج المتقدِّمة لتغييرات نوعية في المعايير القائمة للرعاية، ما يثمر في النهاية عن تشكيل ملامح مستقبل علاجات السرطان.

وقال الدكتور غانم علي الحساني، مدير إدارة التعليم في "صحة"، إن "صحة" تشعر بالفخر للإعلان عن النجاح الباهر في استضافة مؤتمر "أفضل ما في أسكو الإمارات 2024"، وهو مؤتمر رائد في مجال الأورام يهدف إلى تحسين رعاية مرضى السرطان. ويهدف المؤتمر أيضاً إلى جمع أبرز الخبراء والباحثين والمهنيين في مجال الرعاية الصحية وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات والتحديات في مجال رعاية مرضى السرطان».

ويضمُّ المؤتمر، الذي يُقام تحت شعار: «نحو عصر جديد في رعاية مرضى السرطان»، برنامجاً شاملاً يتضمن محاور رئيسية، ومناقشات جماعية، وورش عمل تفاعلية، إلى جانب مشاركة المتحدثين المرموقين رؤاهم حول أحدث الأبحاث، والعلاجات المبتكرة، وأفضل الممارسات في الوقاية من السرطان، وتشخيصه، وإدارته.

وأضاف الدكتور غانم: «هدفنا هو جمع ألمع العقول في مجال الأورام لتعزيز التعاون، ومشاركة المعرفة، وفي النهاية تحسين نتائج المرضى».

وقال الدكتور خالد بالعرج، رئيس قسم الأورام في مستشفى توام: «تؤكِّد استضافة المؤتمر في أبوظبي مكانة الإمارة الرائدة في تشكيل ملامح مجال علاج الأورام، وتبرز دولة الإمارات وجهةً بارزةً لكبار المتخصِّصين العالميين في علاج الأورام. ويضمُّ مستشفى «توام» أحد أفضل مراكز علاج الأورام في الدولة، مدعوماً بأحدث الإنجازات والمنهجيات، ويحرص على الحفاظ على مكانته في طليعة مراكز رعاية مرضى السرطان وأبحاث السرطان. ومن خلال تبادل الخبرات والمعارف مع أبرز الخبراء العالميين خلال المؤتمر، نهدف إلى الارتقاء بخدماتنا المتميِّزة والشاملة التخصُّصية في الأورام للمرضى داخل الدولة وخارجها».

وقال الدكتور جواهر أنصاري، رئيس عيادة الأورام في مستشفى توام: «يقدّم المؤتمر أحدث الرؤى والبيانات، ما يضمن اطِّلاع الحاضرين على معارف قيِّمة وقابلة للتنفيذ يمكن تطبيقها على الممارسات السريرية. ويُسهم ذلك في دفع عجلة تقدُّم علاجات السرطان، ما يصبُّ في مصلحة المرضى ويمكِّنهم من عيش حياة مديدة وأكثر اكتمالاً».

ويبدأ جدول أعمال مؤتمر «أفضل ما في أسكو الإمارات 2024» بجلسة عامة، تليها جلسات عدة حول موضوعات مختلفة تشمل سرطان الثدي المبكِّر والمتقدِّم، وسرطان الرئة، وسرطانات الجهاز الهضمي، وسرطانات الجهاز البولي التناسلي، والبيانات المغيِّرة للممارسات. ويتضمَّن الحدث ورش عمل تفاعلية عن سرطان الثدي، وسرطان الرئة، وسرطان الجهاز البولي التناسلي.

ويوفِّر المؤتمر في عام 2024 منصة تجمع الباحثين وأطباء الأورام والجراحين وأخصائيي الأشعة والأطباء والصيادلة، وأخصائيي الأمراض والعاملين الصحيين المساعدين والممرضين المتخصِّصين في الأورام، والأطباء المقيمين وطلاب الطب.