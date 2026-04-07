الاقتصاد العالمي يستعد لصدمات طويلة الأمد جراء حرب إيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحوّل عيد الفصح الهادئ فجأة إلى توتر شديد بعدما أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدًا شديد اللهجة ضد النظام الإيراني، مليئًا بالشتائم والوعود بعقوبات مدمرة.

في منشور على منصة Truth Social، كتب ترامب: "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة والجسور، كل شيء معًا، في إيران. لن يكون هناك شيء مثل هذا!!! افتحوا المضيق اللعين أيها المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم – فقط شاهدوا!"

ويأتي هذا التهديد في وقت يدرك فيه العالم بأسره أن التداعيات الاقتصادية لحرب إيران ستكون سلبية وعميقة وطويلة الأمد.

أسعار الوقود ترتفع والآثار تتوسع شرقًا

حتى الآن، كانت الدول الغربية محمية نسبيًا من أزمة إغلاق مضيق هرمز، مع بروز أثر الإغلاق على ارتفاع أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود.

لكن الدول الآسيوية التي تعتمد بشكل أكبر على واردات النفط تواجه تحديات أشد، حيث دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ المواطنين الأسبوع الماضي إلى حفظ "كل قطرة وقود".

في باكستان، تم تطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام، بينما طُلب من سكان تايلاند تقليل استخدام التكييف للحد من استهلاك الطاقة.

حتى لو قررت إيران الامتثال لمطالب ترامب الأخيرة، فإن دورة الإمدادات ستظل مضطربة لفترة طويلة.

أزمة إمدادات النفط

غضب ترامب الشديد بسبب إغلاق المضيق يعود إلى أن حوالي خمس إنتاج النفط العالمي يمر عبره، ومنذ أن أغلقت إيران المضيق فعليًا في 2 مارس، ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

رغم أن أوروبا تتلقى نفطًا أقل من دول الخليج، فإن العجز العالمي سيدفع القارة إلى منافسة شديدة مع الدول الآسيوية المتضررة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

وفقًا للمحللين، ستستمر الضغوط على الأسعار الأوروبية بسبب المنافسة الشديدة من المشترين الآسيويين

ارتفعت أسعار خام برنت إلى 108.6 دولار للبرميل يوم الاثنين، مع زيادة قدرها 24.4٪ خلال الشهر الماضي، بينما spiraled أسعار البنزين والديزل أيضًا بشكل كبير.

وفقًا لـ RAC، وصلت أسعار البنزين في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها خلال 18 شهرًا، مما يشير أيضًا إلى احتمال حدوث نقص.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الشهر الماضي خطة عمل من 10 نقاط يمكن تنفيذها بسرعة من قبل الحكومات والشركات والأفراد. كما حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على تشجيع المواطنين على العمل من المنزل وتقليل القيادة لتقليل الطلب.

عطلات الصيف مهددة

الارتفاع في الأسعار لن يقتصر على الوقود فقط، بل يهدد أيضًا عطلات الصيف.

تشير البيانات إلى أن تكلفة برميل وقود الطائرات ارتفعت إلى 195 دولارًا، بزيادة قدرها 103٪ عن 96 دولارًا قبل ثمانية أيام من اندلاع الحرب.

أوروبا تستورد حوالي 20 إلى 30٪ من احتياجاتها الإجمالية من وقود الطائرات من الخليج، ومع وصول آخر ناقلات النفط التي غادرت المنطقة قبل الحرب، حذر المسؤولون الجويون من أن نقص الوقود للرحلات المجدولة أصبح وشيكًا.

حذر الرئيس التنفيذي لشركة ريان إير، مايكل أولايري، من احتمال إلغاء 10٪ من الرحلات هذا الصيف بسبب هذا "السيناريو المجهول".

كما أعلنت شركة سكايباص الإقليمية عن إلغاء رحلاتها بين مطار كورنوال نيوكوي ولندن جاتويك ابتداءً من 2 أبريل بسبب "ظروف خارجة عن إرادتنا".

أسعار الغذاء ستتأثر أيضًا

إذا استمرت الأزمة حتى الصيف، فمن المرجح أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع، مع سيناريوهات قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير.

كما ستتأثر أسعار الغذاء، حيث حذرت إحدى الجمعيات الرائدة من احتمال ارتفاعها بين 3٪ و9٪ بحلول نهاية العام.

وقد رفعت رابطة الأغذية والمشروبات توقعاتها للتضخم الغذائي من 3.2٪ في سبتمبر إلى بين 9 و10٪.

صناعة الأغذية والمشروبات معرضة بشكل خاص للصدمات بسبب الأسعار المرتفعة للوقود واضطرابات سلاسل الإمداد، كونها من الصناعات الأكثر استهلاكًا للطاقة وتعتمد على الواردات في المملكة المتحدة.

كما تأثرت صادرات المنتجات البريطانية الموجهة للشرق الأوسط، مثل الحبوب والشوكولاتة والبسكويت، إذ تم إيقاف بعض الشحنات وإلغاء أخرى بسبب النزاع.

تأثير الحرب على الأسمدة

إغلاق مضيق هرمز أثر أيضًا على الأسمدة، وهو ما يشكل تهديدًا للإمدادات الغذائية العالمية.

دول الخليج تمثل 49٪ من تجارة اليوريا العالمية، وهو سماد غني بالنيتروجين يستخدم في زراعة العديد من المحاصيل، بما في ذلك القمح.

ارتفعت أسعار اليوريا بأكثر من 40٪ منذ اندلاع الحرب، مع وصول الارتفاع خلال موسم الزراعة الربيعي في نصف الكرة الشمالي، ما يعني أن تأثيراته ستصل إلى المستهلكين.

هذا الوضع يضر بالإنتاج الغذائي بشكل عام، حيث أن عدم القدرة على شراء السماد قد يؤدي إلى انخفاض الغلال، بينما يبدأ موسم الزراعة الربيعي بالفعل.